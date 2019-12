Messi: Clasico je nam lažje igrati v Madridu, kot v Barceloni

Argentinec je dobil tekmo počitka v zadnjem krogu Lige prvakov, ko je Barcelona slavila v Milanu, je pa odigral zadnjo tekmo v La Ligi, ko je Barca remizirala proti Real Sociedadu. Messi ima sicer vrhunsko statistiko na derbijih z Realom, dosegel je že 26 golov. Za Marco je na vprašanje, kako to, da je razlika med igranjem doma in v gosteh, odgovoril:"Ko igramo na Bernabeuu, je več prostora. Bolj so agresivni in napadalni, ker imajo obvezo kot domače moštvo in tudi navijači od njih to zahtevajo. Na Camp Nouu se postavijo drugače, se držijo bolj zadaj, stojijo bolj skupaj in lahko izkoristijo hitrost, imajo nekaj zelo hitrih igralcev. Na Bernabeuu igramo 90 minuti izenačeno, tukaj tekma postaja bolj "zaklenjena" in tudi bolj komplicirana."

Na tekmi bo manjkal Eden Hazard, eden glavnih igralcev Reala, ki je prevzel težko nalogo, da nadomesti odhod Cristiana Ronalda. Na to temo je Messi dejal: "Hazard ima veliko kvalitet. Je drugačen igralec kot Cristiano, z drugačnimi karakteristikami. Težko je nadomestiti Cristiana, čeprav je Hazard zelo kvaliteten igralec." Zanimivost je, da bo to peti El Clasico brez Cristiana Ronalda.