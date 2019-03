Valverde o 'panenki' Messija s prostega strela: Ni me poslušal

Osmič zapored do 40 golov Že v osmi zaporedni sezoni je dosegel oziroma presegel mejo 40 golov, tokrat pa je še posebej odmeval njegov prvi, ki ga je zabil s prostega strela. Ti so v zadnjih sezonah Argentinčeva "specialiteta", zato se tekmeci iz meseca v mesec izmišljujejo nove načine, na katere bi ga ustavili. Če so nogometaši milanskega Interja poleg živega zidu Argentincu kot oviro postavili tudi ležečega nogometaša, so tokratni gostje Camp Noua poskusili na črto vrat poslati kapetana Victorja Sancheza , a je nekdanji produkt Barcine mladinske šole to storil zelo slabo, s tekom na črto precej zamudil, nato pa ob vratarju Diegu Lopezu z glavo zatresel lastno mrežo. Zadetek bodo očitno vseeno pripisali Messiju, ki je žogo tako nežno poslal proti golu, da je bolj kot na njegov tradicionalen in močen zavit strel spominjala na "panenko", s katerimi je v tej sezoni z belih pik že blestel.

Messi se je ob povratku v reprezentančno jato za tekmo z Venezuelo ( 1:3 ) v Madridu spet znašel na udaru kritik v domovini zaradi neprepričljive predstave in poraza z južnoameriškimi tekmeci, kritike pa je še okrepila zvezdnikova odločitev, da na obračun z Marokom zaradi težav s prepono ne odpotuje. V zadnjih dneh pred tekmo z Espanyolom je počival in nato začel mestni derbi, ki ga je odločil z goloma v drugi polovici drugega polčasa.

Lionel Messi je zabil oba gola Barcelone za zmago nad Espanyolom na Camp Nouu, kjer je bil Argentinec spet usoden za mestne tekmece. Z goloma Južnoameričana so Katalonci zadržali deset točk prednosti pred zasledovalci na vrhu lestvice Primere Division in lahko veliko bolj umirjeno pričakujejo zadnje preizkušnje v prvenstvu, medtem ko bo Argentinec, ki je izpustil zadnjo tekmo svoje reprezentance z Marokom , najverjetneje dobil tudi nekaj počitka že sredi tedna, ko je na sporedu obračun z Villarrealom .

Malcom začel 'odpirati' obrambo gostov Trener Ernesto Valverde je Messija kljub domnevnim težavam s preponami uvrstil v prvo postavo, kjer je Argentinec združil moči z Urugvajcem Luisom Suarezom , ki je zaradi manjše poškodbe gležnja prav tako izpustil tekme reprezentance, in Brazilcem Philippejem Coutinhom . Južnoameriški trio ni prihajal do večjega števila zrelejših priložnosti v izenačenem prvem polčasu, se pa je tekma po vodilnem golu Messija in vstopu še enega Brazilca Malcoma v nadaljevanju malce bolj "odprla".

"Pomembno je, da je na naši strani, zabil je izvrsten prosti strel in brez dvoma je to, da ga imamo, za nas vedno prednost," je bil zadovoljen vezist Sergio Busquets , ki se s soigralci bliža ubranitvi še enega državnega naslova. "Espanyol je bil ultraobramben in težko smo našli prostor. Imeli smo priložnosti, a nismo zadeli. Morali smo delati za zmago, a na koncu smo izkoristili naše priložnosti in glede na potek tekme je bil rezultat pravičen."

Malcomu je strel z leve, ki je bil verjetno bolj mišljen kot podaja, bravurozno v kot odbil Lopez, v zadnjih mesecih pogosto kritizirani Coutinho pa je meril čez prečko. Nato je na sceno s svojim prostim strelom stopil Messi, ki mu je za drugi in odločilni gol nato asistiral Malcom, Argentinec pa je po tleh zadel pod roko Lopeza za končnih 2:0.

Valverde: Messi me ni poslušal

"Ko igraš s petimi v obrambi, lahko igraš z dvema krilnima nogometašema zgoraj, omenjena pa sta lahko tudi obrambna. Držali so zelo skupaj, bili povlečeni precej nazaj. Ko so zadaj, postane težko,"je po tekmi na novinarski konferenci dejal Valverde. "Ni prostora za prodor skozi sredino in težko je. To je vprašanje vztrajanja. Za katero koli ekipo je najlažje, ko imaš prostor in igraš na protinapade,"je še povedal.

"Prvi gol Messija? Zdi se, da je vedno nekaj nervoze, ko bo prosti strel izvajal Messi. Ekipe poskušajo izkoristiti svoja orožja, postavljali so tudi igralce na tla za zidom (Marcelo Brozović na tekmi Barcelona ‒ Inter, op. a.). V tem trenutku naj kar ostane tako. Nisem imel pojma, da bo Messi streljal tako, rad bi dejal, da smo delali na tem, a temu ni tako. On se odloči, ni me poslušal in zabil gol ... Če smo že prvaki? V tem trenutku bomo nadaljevali tako. Včasih vidiš, kako v drugih prvenstvih vodilni že mislijo, da bodo premagali ta ali oni klub, nato pa se kakšna druga ekipa vrne, tako je v Nemčiji, Angliji. Tu se je to pripetilo Barci pred nekaj leti ... Nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Rotacije? Deset dni je še do tekme Lige prvakov, igralcev ne moremo dati v posodo, morajo tekmovati, da bi ostali v dobri formi. Nekaj sprememb bomo naredili, toda v tekmi z Villarrealom in Atleticom gremo z vsemi silami."

Rubi: Uživajte v Messiju

Po sobotni visoki zmagi Atletico Madrida na gostovanju pri Alavesu (4:0) razlika na vrhu lestvice ostaja deset točk, medtem ko je Espanyol s 35 točkami zaostanka za slovitimi mestnimi tekmeci padel do 14. mesta. Gostujoči trener Rubise prav tako ni mogel izogniti številnim vprašanjem o igralcu tekme, ki je prava nočna mora za belo-modre iz zahodnega predmestja katalonske metropole.

"Svetoval bi vam, da uživate v Messiju, dokler je tukaj. Tako unikaten igralec je. Ko ga ne bo tu, bomo to šele zares opazili. Zelo je dober in to je to. Imel sem to srečo, da sem ga eno leto spremljal tudi med treningi," je starega znanca pohvalil Espanyolov trener, ki je v eni sezoni na klopi Barce pomagal pokojnemu Titu Vilanovi.

