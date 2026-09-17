Messi ruši mejnike: nova lovorika in jubilejni 100 gol za Inter Miami

Lionel Messi je Inter Miami popeljal v vodstvo v 24. minuti, ko je po predložku Luisa Suareza zadel z glavo in po 115 tekmah dosegel 100 golov za ta klub. Termina in tekmeca seveda ni nihče načrtoval, a Messi je svoj 100. gol dosegel proti isti ekipi, kot prvi gol, ko je julija 2023 zabil prav proti Cruz Azulu.
Solastnik kluba David Beckham je po zmagi Messija zelo pohvalil in ga obenem izpostavil kot kandidata za nagrado zlata žoga. To je Argentinec osvojil že osemkrat. "Ko ga vidiš početi stvari, kot jih je počel danes zvečer, in ko pogledaš svetovno prvenstvo, ki ga je odigral, ni naključje, da je znova med kandidati za zlato žogo," je dejal Beckham in dodal: "Po mojem mnenju bi moral zmagati."
Beckhamove besede pa niso iz trte zvite. Messi je bil neposredno vpleten tudi pri drugem zadetku Inter Miamija. Njegov predložek iz kota je v 81. minuti z glavo v končni rezultat 2:0 spremenil Casemiro. Za brazilskega nogometaša je bil to že četrti gol na zadnjih petih tekmah, vse štiri pa je dosegel z glavo.
Za Messija je campeones cup četrta lovorika z Inter Miamijem. Leta 2023 je ekipa osvojila ligaški pokal, leta 2024 supporters' shield, lani pa v finalu proti Vancouver Whitecaps še MLS. Prav ta zmaga je Inter Miamiju prinesla pravico do nastopa v campeones cupu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.