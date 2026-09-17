Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Messi ruši mejnike: nova lovorika in jubilejni 100 gol za Inter Miami

Miami, 17. 09. 2026 07.59 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
R.S. STA
Lionel Messi

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je z Inter Miamijem osvojil novo lovoriko in hkrati dosegel svoj 100. gol za klub. Ob zmagi z 2:0 proti Cruz Azulu je Messi dosegel prvi gol in s tem tlakoval pot do zmage v campeones cupu, neke vrste superpokalu med prvakom ameriške lige MLS in prvakom mehiške lige MX.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lionel Messi je Inter Miami popeljal v vodstvo v 24. minuti, ko je po predložku Luisa Suareza zadel z glavo in po 115 tekmah dosegel 100 golov za ta klub. Termina in tekmeca seveda ni nihče načrtoval, a Messi je svoj 100. gol dosegel proti isti ekipi, kot prvi gol, ko je julija 2023 zabil prav proti Cruz Azulu.

Solastnik kluba David Beckham je po zmagi Messija zelo pohvalil in ga obenem izpostavil kot kandidata za nagrado zlata žoga. To je Argentinec osvojil že osemkrat. "Ko ga vidiš početi stvari, kot jih je počel danes zvečer, in ko pogledaš svetovno prvenstvo, ki ga je odigral, ni naključje, da je znova med kandidati za zlato žogo," je dejal Beckham in dodal: "Po mojem mnenju bi moral zmagati."

Lionel Messi
Lionel Messi
FOTO: Profimedia

Beckhamove besede pa niso iz trte zvite. Messi je bil neposredno vpleten tudi pri drugem zadetku Inter Miamija. Njegov predložek iz kota je v 81. minuti z glavo v končni rezultat 2:0 spremenil Casemiro. Za brazilskega nogometaša je bil to že četrti gol na zadnjih petih tekmah, vse štiri pa je dosegel z glavo.

Preberi še Velika blamaža Maribora: iz pokala ga je izločil tretjeligaš Korotan

Za Messija je campeones cup četrta lovorika z Inter Miamijem. Leta 2023 je ekipa osvojila ligaški pokal, leta 2024 supporters' shield, lani pa v finalu proti Vancouver Whitecaps še MLS. Prav ta zmaga je Inter Miamiju prinesla pravico do nastopa v campeones cupu.

mls inter miami lionel messi

Kriza rdečih vragov se nadaljuje: Šeško in soigralci šokantno izpadli

Barcelona zabila Racingu sedem golov, prepričljiv tudi Atletico

24ur.com Messi po veličastnem sprejemu na Monumentalu dosegel 800. gol v karieri
24ur.com Messi navdušil s prvencem v dresu novega kluba
24ur.com Messi z izjemnim golom in podajo preprečil poraz Miamija
24ur.com Takojšen učinek: Messi z goloma Inter popeljal v izločilne boje
24ur.com Messi podrl nov rekord: na 80 tekmah sodeloval pri 100 golih
24ur.com Messi še na peti zaporedni tekmi zabil dva zadetka
24ur.com 90. gol Messija za Argentino, ki je vse bližje italijanskemu rekordu
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
trol3
17. 09. 2026 09.10
Prijateljska "lovorika", nepriznana iz strani Fife
Odgovori
0 0
JanezpomalicalRobija
17. 09. 2026 08.42
Pa kaj si ti nor. Pa ta ded ne bo nehal do 80 leta. Še člankov o njem, prosim ne nehat.
Odgovori
-2
1 3
FORTUDO1
17. 09. 2026 08.31
Mojster pač, ta bo še iz britofa hodil zabijat gole!
Odgovori
+1
3 2
St. Gallen
17. 09. 2026 08.18
Bog
Odgovori
+2
4 2
bibaleze
Portal
Kaj z otroki početi za vikend? To posebno doživetje v Ljubljani si velja zapomniti
Otrok si ne bo zapomnil, ali ste imeli vedno prav
Otrok si ne bo zapomnil, ali ste imeli vedno prav
Rodila je na prijateljičinem kavču, ta pa ji je poslala račun
Rodila je na prijateljičinem kavču, ta pa ji je poslala račun
"Sploh ne vem več, kdo sem": Sienna Miller o življenju po treh otrocih
"Sploh ne vem več, kdo sem": Sienna Miller o življenju po treh otrocih
zadovoljna
Portal
Kralj Karel in William ne popuščata: glede Harryja sta enotna
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka nov začetek, device bodo spontane
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka nov začetek, device bodo spontane
Ali v smoothie dodajate banano in borovnice? Strokovnjaki pojasnjujejo, kaj se zgodi
Ali v smoothie dodajate banano in borovnice? Strokovnjaki pojasnjujejo, kaj se zgodi
Niso natikači, niso salonarji: ta modni čevelj osvaja ženske
Niso natikači, niso salonarji: ta modni čevelj osvaja ženske
vizita
Portal
Pozabite na dolge sprehode: ta preprosta vaja lahko po 50. letu naredi več za mišice in ravnotežje
Če želite zdravo srce, jejte to namesto masla: živilo, ki ga pogosto spregledamo
Če želite zdravo srce, jejte to namesto masla: živilo, ki ga pogosto spregledamo
Pameli Anderson so dali še 10 let življenja, ona pa je uspešno kljubovala napovedim
Pameli Anderson so dali še 10 let življenja, ona pa je uspešno kljubovala napovedim
Zakaj kašljamo še tedne po okužbi?
Zakaj kašljamo še tedne po okužbi?
cekin
Portal
Odpustili so ga po sporu zaradi 35.000 evrov nagrade, nato pa je na sodišču dosegel veliko zmago
Plačali so jim za spanje, nato pa opazili nekaj nepričakovanega: ocene so se začele izboljševati
Plačali so jim za spanje, nato pa opazili nekaj nepričakovanega: ocene so se začele izboljševati
Cene počitnic padajo: kje lahko septembra in oktobra dopustujete bistveno ceneje
Cene počitnic padajo: kje lahko septembra in oktobra dopustujete bistveno ceneje
Jesenski premik ure 2026: kdaj bomo uro premaknili nazaj in spali dlje?
Jesenski premik ure 2026: kdaj bomo uro premaknili nazaj in spali dlje?
moskisvet
Portal
Zvezdnika opeharili: bil je žrtev velike Ponzijeve sheme
Zakaj se telefon med polnjenjem ustavi pri 95 odstotkih? Razlog vas bo presenetil
Zakaj se telefon med polnjenjem ustavi pri 95 odstotkih? Razlog vas bo presenetil
Štiri ženske, štirje otroci in številne afere: temna plat zvezdnika
Štiri ženske, štirje otroci in številne afere: temna plat zvezdnika
Jugoslovanka, ki je dvakrat osvojila Jamesa Bonda
Jugoslovanka, ki je dvakrat osvojila Jamesa Bonda
dominvrt
Portal
Te stvari v domu lahko preživijo generacije, druge je treba menjati presenetljivo hitro
Zakaj granatno jabolko nenadoma poči? Vrtnarji opozarjajo na eno največjih napak
Zakaj granatno jabolko nenadoma poči? Vrtnarji opozarjajo na eno največjih napak
Amanda Seyfried prodaja svojo hišo: največji luksuz ni v notranjosti, ampak na vrtu
Amanda Seyfried prodaja svojo hišo: največji luksuz ni v notranjosti, ampak na vrtu
Obama razkril, da so se poslovili od dolgoletne družinske članice
Obama razkril, da so se poslovili od dolgoletne družinske članice
okusno
Portal
Ko juha postane glavni obrok: 3 hitre ideje za jesenske dni
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
Luka ob okušanju mineštre: 'Moj želodček ploska'
Luka ob okušanju mineštre: 'Moj želodček ploska'
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Kako seksati
Kako seksati
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1956