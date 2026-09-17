Messi ruši mejnike: nova lovorika in jubilejni 100 gol za Inter Miami

Lionel Messi je Inter Miami popeljal v vodstvo v 24. minuti, ko je po predložku Luisa Suareza zadel z glavo in po 115 tekmah dosegel 100 golov za ta klub. Termina in tekmeca seveda ni nihče načrtoval, a Messi je svoj 100. gol dosegel proti isti ekipi, kot prvi gol, ko je julija 2023 zabil prav proti Cruz Azulu.

Solastnik kluba David Beckham je po zmagi Messija zelo pohvalil in ga obenem izpostavil kot kandidata za nagrado zlata žoga. To je Argentinec osvojil že osemkrat. "Ko ga vidiš početi stvari, kot jih je počel danes zvečer, in ko pogledaš svetovno prvenstvo, ki ga je odigral, ni naključje, da je znova med kandidati za zlato žogo," je dejal Beckham in dodal: "Po mojem mnenju bi moral zmagati."