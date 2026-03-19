Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Messi dosegel 900. zadetek v karieri. Za Ronaldom zaostaja le še za 65 golov

Miami, 19. 03. 2026 09.07 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
M.J. STA
Lionel Messi

Lionel Messi je dosegel 900. gol v karieri, ki pa ni bil dovolj, da bi njegov Miami napredoval v četrtfinale pokala prvakov Concacaf. Zaradi gola v gosteh ga je izločil Nashville.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lionel Messi je do 900 golov prišel na 1142 tekmah, kar pomeni, da ima povprečje 0,79 gola na srečanje. Največ jih je dosegel v dresu Barcelona, za katero je igral od 2004 do 2021. Na 778 tekmah je zabil 672 zadetkov ali v povprečju 0,86.

Preberi še Ronaldo naj bi med bombardiranjem zapustil Savdsko Arabijo

V dresu Argentine je 38-letni Messi dosegel 115 golov na 196 tekmah (0,59), za Miami je bil natančen 81-krat na 93 tekmah (0,87), za PSG pa 32-krat na 75 tekmah (0,43). Messi, ki ima pogodbo z Miamijem do 2028, ko bo dopolnil 41 let, ima pred seboj le 41-letnega Cristiana Ronalda, ki je pri 965 golih (1312 tekem, povprečje 0,74).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Messi je največ golov dosegel v španskem prvenstvu (474 zadetkov, 520 tekem, 0,91), sledi pa liga prvakov, v kateri ima povprečje 0,79 (129 tekem, 163 golov).

nogomet mls messi

Farsi ni videti konca: očitki o korupciji nikoli bolj na mestu, a predsednik se pravda

Celjani lovijo čudež: v peklu na Agii Sofii po nemogoče

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cripstoned
19. 03. 2026 10.11
Izlocil pa jih je nashville iz tekmovanja hahahahaha kaksni luzerji
Odgovori
+1
2 1
Clovek
19. 03. 2026 10.16
Kaksne travme hahahaha jok, jok, smrk, smrk
Odgovori
0 0
girica
19. 03. 2026 10.08
Za kolko asistenc še zaostaja, da ujame Ronalda? Sprašujem za prijatla.
Odgovori
+1
2 1
REAList7
19. 03. 2026 10.05
Za največjim - CR7 - zaostaja "samo" še za 65 golov. Zagotovo ga ne bo nikoli ujel.
Odgovori
+1
3 2
Koronavirusovec
19. 03. 2026 09.41
ne razumem kako imaš povprečje na 0.79, če pa na 129 tekmah daš 163 golov kot v članku piše jih je dal ronaldo
Odgovori
+1
1 0
Koronavirusovec
19. 03. 2026 09.42
dati 163 golov na 129 tekmah je povprečje 1,26 in ne 0.79 kot pravi članek
Odgovori
0 0
Koronavirusovec
19. 03. 2026 09.45
kot v članku piše da jih je dal messi v la ligi*
Odgovori
0 0
Koronavirusovec
19. 03. 2026 09.37
le še za 65 golov, še če danes ronaldo neha igrat, ne bo messi dosegel 65 golov do konca kariere
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
Veste, kaj je babyccino? Pripravite ga sami in navdušite otroke
Veste, kaj je babyccino? Pripravite ga sami in navdušite otroke
Daris iz Radomelj: "Tega bi bil zelo vesel!"
Daris iz Radomelj: "Tega bi bil zelo vesel!"
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
zadovoljna
Portal
Lepotica, ki je sprožila škandal v družini Beckham
Dnevni horoskop: Ribe zaupajo srcu, kozorogi načrtujejo prihodnost
Dnevni horoskop: Ribe zaupajo srcu, kozorogi načrtujejo prihodnost
Kavbojke iz 70. let bodo hit tudi v letu 2026
Kavbojke iz 70. let bodo hit tudi v letu 2026
Tako je videti lepa žena znanega Slovenca
Tako je videti lepa žena znanega Slovenca
vizita
Portal
Shujšala za 25 kilogramov, in to brez zdravil: preobrazba, ob kateri boste ostali odprtih ust
Preprost korak, ki bo vaš metabolizem pognal v višjo prestavo
Preprost korak, ki bo vaš metabolizem pognal v višjo prestavo
Aspartam: sladek okus, ki v telesu sproži odzive, o katerih vam nihče ne pove
Aspartam: sladek okus, ki v telesu sproži odzive, o katerih vam nihče ne pove
Odkrijte dieto, ki spreminja življenja
Odkrijte dieto, ki spreminja življenja
cekin
Portal
Kako uspeti brez univerze? Osupljive zgodbe o visokih zaslužkih
Zakaj bogataši jemljejo hipotekarne kredite?
Zakaj bogataši jemljejo hipotekarne kredite?
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Namesto garaže v Evropi kupujejo hiše v tej državi
Namesto garaže v Evropi kupujejo hiše v tej državi
moskisvet
Portal
Jennifer Lopez znova razvnela splet: fotografije, ki so v hipu postale viralne
Brian Austin Green razkril, zakaj je pred 40 leti spremenil svoje ime
Brian Austin Green razkril, zakaj je pred 40 leti spremenil svoje ime
Kako urediti popoln 'moški brlog': prostor, kjer se moški res počuti doma
Kako urediti popoln 'moški brlog': prostor, kjer se moški res počuti doma
6 znakov, da vas partnerka čustveno zlorablja
6 znakov, da vas partnerka čustveno zlorablja
dominvrt
Portal
Velikonočni venčki 2026: največji trendi, ki bodo prevladovali to pomlad
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Imajo tudi vaši tulipani to na listih? Ukrepajte takoj
Imajo tudi vaši tulipani to na listih? Ukrepajte takoj
okusno
Portal
Najboljši takosi iz pečice: hiter recept, ki navduši vse
Se želite zrediti na zdrav način? To morate jesti
Se želite zrediti na zdrav način? To morate jesti
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Ko se ohladi, se prileže topla enolončnica: recept, ki navduši
Ko se ohladi, se prileže topla enolončnica: recept, ki navduši
voyo
Portal
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Parazit
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573