Messi dosegel 900. zadetek v karieri. Za Ronaldom zaostaja le še za 65 golov

Lionel Messi je do 900 golov prišel na 1142 tekmah, kar pomeni, da ima povprečje 0,79 gola na srečanje. Največ jih je dosegel v dresu Barcelona, za katero je igral od 2004 do 2021. Na 778 tekmah je zabil 672 zadetkov ali v povprečju 0,86.

V dresu Argentine je 38-letni Messi dosegel 115 golov na 196 tekmah (0,59), za Miami je bil natančen 81-krat na 93 tekmah (0,87), za PSG pa 32-krat na 75 tekmah (0,43). Messi, ki ima pogodbo z Miamijem do 2028, ko bo dopolnil 41 let, ima pred seboj le 41-letnega Cristiana Ronalda, ki je pri 965 golih (1312 tekem, povprečje 0,74).

