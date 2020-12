Messi edini pri Barceloni dobil podaljšane počitnice

Nogometaši v španskem prvenstvu so imeli slab teden premora. Zadnji krog je bil na sporedu 23. decembra, naslednje tekme 16. kroga La Lige pa so na sporedu tik pred koncem leta, 29. decembra. Tudi nogometaši Barcelone so dobili nekaj prostih dni, vendar je trener Ronald Koeman moštvo danes že zbral na treningu, vsi so opravili tudi testiranje na novi koronavirus.

Barcelono v tem zadnjem krogu pred iztekom leta čaka tekma z Eibarjem, v zasedbi pa ne bo prvega zvezdnika moštva Lea Messija. Argentinec je edini od igralcev, ki je dobil podaljšane počitnice in se bo moštvu pridružil na treningu prvi dan novega leta. Zanimivo je, da so, sicer malce z zamudo, na uradni klubski strani zapisali tudi, da Messi potrebuje terapije za poškodovani gleženj in je to kot kaže glavni razlog, da se bo v Barcelono vrnil kasneje.

Katalonska zasedba bo namreč vadila 1. januarja popoldne, na igrišču bo takrat tudi kapetan, ki je trenutno še v Argentini, naslednja njihova tekma je namreč 3. januarja v gosteh proti Huesci, ko naj bi bil za igro nared tudi poškodovani Ousmane Dembele.