Messi in Alvarez popeljala Argentince v finale južnoameriškega prvenstva

Za Lionela Messija in soigralce je to tretji zaporedni finale velikega tekmovanja po južnoameriškem prvenstvu leta 2021 in mundialu pred dvema letoma. Na obeh preteklih tekmovanjih je Argentina slavila končno zmago.

V finalu se bo tokrat pomerila z boljšim z drugega polfinala med Urugvajem in Kolumbijo. Belo-modri so za polfinale prihranili svojo najboljšo predstavo ne prvenstvu, ki poteka v ZDA. Kanada jim je s svojo hitro igro in visokim pritiskom ustvarila nekaj težav le v uvodnih minutah, nato so vajeti v svoje roke vzeli Argentinci.