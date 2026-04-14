Messi in druščina ostali brez trenerja: Mascherano zapustil Inter Miami

Nekdanji vezist Argentine in Barcelone Javier Mascherano je postal trener Miamija novembra 2024 in v prvi sezoni moštvo popeljal do naslova prvaka lige MLS. "Zaradi osebnih razlogov sem se odločil za konec trenerske službe pri Interju Miamiju," je pojasnil Mascherano in se zahvalil klubu za zaupanje ter igralcem za dosežke.

Pri Miamiju so dodali, da bo ekipo na naslednjih tekmah, tudi v soboto proti Coloradu, vodil Guillermo Hoyos.