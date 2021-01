Messi in Griezmann napolnila mrežo Granade za 10. zmago Barcelone

Nogometaši Barcelone so občutno dvignili raven forme, saj so po zmagah nad Huesco in Athleticom iz Bilbaa prišli še do svoje tretje zaporedne prvenstvene zmage v zadnjem tednu dni, potem ko so na gostovanju gladko opravili z Granado (4:0). Junaka v vrstah blaugrane sta bila argentinski virtuoz Lionel Messi in francoski zvezdnik Antoine Griezmann. Oba sta prispevala po dva zadetka.

Še posebej je treba izpostaviti tretji Barcelonin oziroma drugi zadetek Lionela Messija na srečanju, ko je v 42. minuti pri vodstvu 0:2 za goste na zelo premeten način izvedel prosti strel pod tako imenovanim 'živim zidom'.



Čuvaj mreže Granade Rui Silva je bil presenečen in obenem nemočen, argentinski virtuoz pa se je v objemu soigralcev veselil svoje nove mojstrovine. Za trenutno tretjeuvrščeno zasedbo španskega državnega prvenstva se je obračun 18. kroga začel odlično, saj je francoski napadalec v vrstah blaugrane Antoine Griezmann že v 12. minuti načel mrežo domačina. Veliko terensko premoč varovancev nizozemskega stratega Ronalda Koemana je s prvim zadetkom na tekmi kronal kapetan Messi, ki je bil - kot že zapisano - lucidno natančen tudi sedem minut pozneje za povišanje vodstva na 3:0. icon-expand Statistika tekme: Granada - Barcelona FOTO: Sofascore.com Piko na visoki in zasluženi zmagi Barcelone ja z drugim zadetkom na tekmi v 63. minuti postavil Griezmann. Dodajmo, da je Granada zadnjih četrt ure igre odigrala z igralcem manj, saj je bil po prekršku v 78. minuti upravičeno izključen Jesus Vallejo, ki je na začetku drugega polčasa zamenjal Carlosa Nevo. V tekmi preobratov Sevilla do zmage nad Realom Sociedadom

Že popoldan sta se na Sanchez Pizjuanu pomerili moštvi Seville in Reala Sociedada. Obračun so bolje odprli domači, ki so že v četrti minuti zatresli gostujočo mrežo. Pod prvi zadetek na tekmi se je podpisal marokanski napadalec Youssef En-Nesyri. Toda na odgovor gostov ni bilo treba čakati dolgo, saj je že v naslednjem napadu po nekoliko nespretnem posredovanju žogo v lastno mrežo preusmeril branilec Seville Diego Carlos. V tekmi preobratov so zopet silovito odgovorili domači nogometaši, ki so le dve minuti pozneje vnovič prek En-Nesyrija povedli z 2:1. Da bo mera polna, je poskrbel Alexander Isak že v 14. minuti dvoboja izenačil na 2:2. Obe moštvi sta bili tokrat napadalno navdahnjeni, Real Sociedad je imel po drugem izenačenju nekoliko več od igre, a ni uspel izkoristiti priigranih priložnosti. Končni izid tekme je že v prvem napadu drugega dela igre s klasičnim hat-trickom postavil izjemno razpoloženi Maročan En-Nesyri. Oblaku in druščini zagodlo slabo vreme

Ob 16.15 bi se moralo na Wandi Metropolitano odigrati tudi srečanje med madridskim Atleticom in Athleticom iz Bilbaa, toda Špancem ga je močno zagodel snežni vihar, zaradi česar baskovsko moštvo ni prispelo v prestolnico. Tekma je bila preložena na za zdaj še neznani datum. Špansko državno prvenstvo, 18. krog, izidi:

Granada - Barcelona0:4 (0:3)

Griezmann 12., 63., Messi 35., 42.



Osasuna - Real Madrid -:-



Sevilla - Real Sociedad 3:2 (2:2)

En-Nesyri 4., 7., 46.; Carlos 5./ag, Isak 14.