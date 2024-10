Messi in Inter Miami (najverjetneje) s povabilom na svetovno klubsko prvenstvo

Po poročanju španske Marce bo Fifa kmalu uradno potrdila posebno povabilo za Inter Miami, klub Lionela Messija, da sodeluje na naslednjem nogometnem klubskem svetovnem prvenstvu, ki bo potekalo poleti prihodnje leto. To bo prvo klubsko svetovno prvenstvo v takem formatu, tja pa so večinoma uvrščeni kontinentalni prvaki zadnjih let (v Ligi prvakov) in najboljše ekipe glede na koeficient. Eno izmed povabil bo (najverjetneje) dobil tudi Inter Miami Lionela Messija.