Messi in Neymar v nedeljo prvič skupaj v dresu PSG-ja

Messi je minuli konec tedna počival ter prosti čas izkoristil tudi za to, da je z družino obiskal Barcelono. Kot je poročal Mundo Deportivo, naj bi se tja odpravil tudi njegov dober prijatelj in soigralec v Parizu Neymar. Messi in Neymar naj bi se odpravila v Castelldefels na srečanje z Luisom Suarezom ter njegovo družino. Spomnimo, da gre za prijateljstvo, ki se je razvilo, ko so vsi trije igrali pri Barceloni. Legendarni trio MSN je bil ponovno skupaj, pa čeprav le ob obloženi mizi. Na igrišču pa bosta v letošnji sezoni ponovno združila moči Argentinec in Brazilec. Francoski navijači že nestrpno pričakujejo ponovno združitev dvojice, ki je skupaj blestela v Barceloni. Mauricio Pochettino naj bi na seznam nedeljske tekme uvrstil tudi brazilskega zvezdnika Neymarja. Brazilec, tako kot Messi, v tej sezoni še ni zaigral minute.