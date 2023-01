Messi in Parižani ugnali Ronalda in ostale zvezdnike savdske lige

Zvezdniki savdske lige, med katerimi je zagotovo največji Cristiano Ronaldo, ki je pred kratkim okrepil Al Nassr, so v Riadu odigrali prijateljsko tekmo proti francoskemu prvoligašu PSG-ju, ki jim zvezdnikov ne manjka. Za gledalce izjemno zanimiva tekma, na kateri golov ni manjkalo, je na koncu z izidom 5:4 pripadla Parižanom.

Cristiano Ronaldo in Lionel Messi sta se na nogometni zelenici srečala prvič po oktobru 2020, ko sta se takrat še v dresu Juventusa in Barcelone spopadla v skupinskem delu Lige prvakov. Zvezdnika PSG-ja Neymar in Messi sta že v tretji minuti lepo skombinirala in Argentinec je po podaji Brazilca Parižane hitro popeljal v vodstvo. Gostje so kljub vodstvu ostali podjetnejši, a premoči na zelenici niso uspeli kronati. Je pa v 33. minuti nato Keylor Navas storil neumnost in ob poskusu izbijanja predložka namesto žoge s pestjo zadel obraz nekdanjega soigralca Ronalda in s tem domačemu moštvu podaril enajstmetrovko. Strel iz bele pike je pričakovano izvedel Ronaldo, ki je bil uspešen, in rezultat je bil poravnan.

Le nekaj minut zatem pa si je veliko neumnost privoščil še Juan Bernat, ki je kot zadnji branilec s prekrškom ustavil protinapad Savdijcev in bil posledično poslan pod predčasno prho. Kljub možu manj na igrišču je PSG v 43. minuti po podaji Kyliana Mbappeja preko kapetana Marquinhosa povedel z 1:2. Gostje so imeli v zadnji minuti rednega dela prvega polčasa priložnost še povišati vodstvo, ko je Neymar izvajal enajstmetrovko, ki jo je priigral sam. A brazilski zvezdnik je streljal premalo močno in Mohammed Al-Owais je najstrožjo kazen obranil.

Messi in Ronaldo sta se do prijateljske tekme pomerila 36-krat. Argentinec je bil ob tem uspešen 16-krat, Portugalec 11-krat, devet medsebojnih srečanj pa se je končalo brez zmagovalca.

A s tem še ni bilo konec akcije v prvem polčasu, saj je globoko v sodnikovem podaljšku prvi zvezdnik savdske lige prišel do še enega zadetka. Ronaldo je izkoristil napako Sergia Ramosa, ki žoge pri izbijanju ni zadel, in dosegel še svoj drugi gol na prvi tekmi na savdskih tleh. Drugi polčas so tako kot prvega precej bolje otvorili Parižani, ki so v 53. minuti prišli do še tretjega vodstva na tekmi. Mbappe je zavrtel Sauda Abdulhamida in natančno podal v sredino kazenskega prostora Savdijcev, kjer je žogo v mrežo potisnil Ramos in se tako odkupil za napako iz prvega polčasa. Veselje gostov ni trajalo dolgo, saj je le tri minute kasneje po kotu z desne strani do neoviranega strela z glavo prišel Hyun Soo Jang in rezultat je bil znova poravnan.

Po uri igre pa je do ene redkih priložnosti na tekmi prišel Messi, ki je z roba kazenskega prostora sprožil z levico in zadel Alija Al-Boleahija v roko, zaradi česar je glavni sodnik še tretjič na tekmi pokazal na belo piko. Enajstmetrovko je tokrat izvedel Mbappe, ki je bil zanesljiv in PSG je še četrtič na tekmi povedel.

Po sedmem zadetku na tekmi, ki je padel točno po uri igre, je ob bučnem aplavzu na klop odšel Ronaldo na eni strani, nato pa še Messi, Neymar, Mbappe in nekaj ostalih prvokategornikov na drugi strani. Priložnost pri Parižanih so tako dobili mladi nogometaši, ki so se izkazali, in v 78. minuti je Hugo Ekitike po hitrem protinapadu povišal vodstvo gostov.

Za zanimiv konec tekme je z lepim golom v 94. minuti poskrbel še Anderson Talisca, ki je znižal na 5:4.