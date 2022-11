Messi in Ronaldo presenetila nogometni svet

Dolgoletna nogometna rivala Cristiano Ronaldo in Lionel Messi sta torej združila moči v najnovejši oglaševalski kampanji modne hiše Louisa Vuittona ter s tem povzročila navdušenje na družbenih omrežjih, kjer sta pod sloganom "Victory is a State of Mind" delila fotografijo. Fotografirana sta drug nasproti drugega poleg šahovske deske. Nogometni ikoni, ki sta zaznamovali zadnje obdobje na nogometnih zelenicah, sta tako sedaj tudi ovekovečili čas in posneli to ikonično fotografijo, ki bo zagotovo zaznamovala njuno veliko obdobje v svetu nogometa.

Sedemkratni dobitnik zlate žoge Messi, oblečen v siv pulover z okroglim ovratnikom in zavihanimi rokavi, drži eno roko na bradi, medtem ko razmišlja o naslednji potezi. Medtem ko petkratni dobitnik zlate žoge Ronaldo v mornarsko modrem puloverju z dolgim ovratnikom pozorno opazuje, kako bi se lahko zoperstavil tekmecu Argentincu. Ravno tako kot na nogometnem igrišču. Tako Argentina kot tudi Portugalska veljata za državi, ki bi lahko prišli do tako želene lovorike, za Messija se zdi, da ima morda celo nekaj več možnosti.

Navdušeni oboževalci so se hitro odzvali na objavo, ki je najverjetneje ni pričakoval nihče. Eden izmed uporabnikov Twitterja je zapisal: "Bo morda to najbolj všečkan tvit v zgodovini?" Drugi so preprosto rekli "Vau", ko so želeli izraziti svoje veselje ob nastali fotografiji. Nekdo je celo zapisal: "Najboljša slika, kar sem jih videl letos." Leta še ni konec, prvenstvo pa se je šele začelo, tako da nas v poplavi raznoraznih informacij, ki so predvsem precej slabe, morda preseneti še kakšna takšna elegantna fotografija.