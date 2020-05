Messi in Ronaldo sta dobila družbo: Lewandowski zbral 40 golov v sezoni

Bayernov napadalec Robert Lewandowski je v tej sezoni dosegel 26 zadetkov v nemški ligi, ki se je konec tedna nadaljevala kot prva od največjih evropskih po premoru zaradi koronavirusa, 11 v Ligi prvakov in tri v nemškem pokalu.

S tem, ko je zbral 40 golov, se je pridružil velikanoma, Argentincu Lionelu Messiju in PortugalcuCristianu Ronaldu, ki sta pred njim kot edina dosegla najmanj 40 golov v petih zaporednih sezonah v tem stoletju. Poljak je lani dosegel 40 golov, sezono pred tem 41, v sezoni 2016/17 43, 2015/16 pa 42 golov. Messiju je to sicer uspelo kar deset let zaporedoma, v tej sezoni je pri 24 golih. Ronaldo je več kot 40 golov imel v osmih sezonah, niz je prekinil v prejšnji sezoni pri Juventusu, ko je dosegel 28 golov.