Messi in Ronaldo sta se poklonila Bryantu: Vsem športnikom si bil inspiracija

"Užitek te je bilo poznati in delite skupne trenutke. Odšel je eden največjih genijev," je zapisal Lionel messi in izrekel iskreno sožalje najbližjim. "Nimam besed ... Vsa moja ljubezen gre njegovi družini. Bilo je zadovoljstvo poznati te in deliti čas s tabo. Malo je bilo takšnih genijev," je še sporočil Argentinec.



Spomnimo, Lionel Messiin Kobe Bryant sta skupaj posnela legendarno reklamo za turško letalsko družbo, ki je bila aktualna za svetovno prvenstvo leta 2010 v JAR. "Od takrat naprej lahko mirno rečem, da sva stkala tudi prijateljski odnos. Nisva bila zgolj igralca v reklami."

"Pretresen sem ob novici, da je umrl Kobe in njegova hčerka Gianna. Bil je vzor mnogim. Sožalje pošiljam njegovi družini in prijateljem, ki so izgubili najdražje v tej tragediji," pa je zapisalCristiano Ronaldo. "Kobe, bil si vsem nam športna inspiracija," je zaključil nogometaš Juventusa.