Messi: Inter Miami bo moj zadnji klub

"Da, od danes naprej mislim, da bo to moj zadnji klub," je povedal Lionel Messi za ESPN. Toda Messi, ki bo 24. junija dopolnil 37 let, je dodal tudi, da še ni pripravljen zapustiti nogometa. Rekordni osemkratni dobitnik zlate žoge je postal legenda z Barcelono, ki ji je pomagal osvojiti štiri naslove Lige prvakov in deset naslovov la lige. Messi je poskrbel za zmago Argentine na Copa America 2021 in svetovnem prvenstvu 2022, ta mesec pa želi igrati za Argentino na Copi America, ki bo v Združenih državah Amerike. Potem ko je med letoma 2004 in 2021 igral za Barco, se je Messi pridružil Paris Saint-Germainu v letih od 2021 do 2023, nato pa se je lani preselil k Interju iz Miamija in klubu pomagal osvojiti naslov ligaškega pokala v prvih dneh z ekipo.

"Težak korak je bil zapustiti Evropo in priti sem," je dejal Messi. "Dejstvo, da sem bil svetovni prvak, je veliko pripomoglo tudi k temu, da smo stvari videli drugače." Messijev zvezdniški preobrat je dvignil prepoznavnost lige MLS v Združenih državah, tekme so bile razprodane, kjer koli je igral, njegov dres pa je daleč najbolj priljubljen med kupci dresov v severnoameriškem elitnem nogometu MLS. Messi zdaj razmišlja o igranju za svojo domovino na svetovnem prvenstvu leta 2026, ki ga bodo skupaj z Mehiko in Kanado gostile ZDA, in še ne razmišlja o koncu svoje neverjetne kariere. "Vse življenje sem to počel. Rad igram nogomet. Uživam v treningu, vsak dan, v tekmah. Malo me je strah, da se bo vse to enkrat končalo," je dejal Messi.

