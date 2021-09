Messi izboljšal Pelejev rekord, Brazilija do nove zmage

Lionel Messi je za Argentino dosegel 77., 78. in 79. zadetek in potrdil njeno pot v Katar prihodnje leto, medtem ko je Bolivija po porazu ostala pri dnu kvalifikacijske lestvice.

Štiriintridesetletni nogometaš francoskega PSG-ja je odigral 153. tekmo v dresu argentinske izbrane vrste in najprej v 14. minuti izenačil rekordni dosežek legendarnega Brazilca Peleja, nato pa se je v 64. "odlepil" od njega in za piko na i zadel še dve minuti pred koncem tekme proti Boliviji. "Dolgo časa sem čakal na to. Zdaj bom v tem užival, to je res edinstven trenutek v moji karieri. Zelo sem vesel," je dejal prvi zvezdnik svetovnega nogometa.

Argentina je do zmage prišla le štiri dni po farsi v Braziliji, ko je brazilska zdravstvena organizacija Anvisa v 7. minuti prekinila nedeljsko tekmo v Sao Paulu, ker naj bi Argentinci kršili protikoronske predpise. Brazilske oblasti so zaustavile tekmo, zdaj mora svoje povedati Mednarodna nogometna zveza (Fifa). Za zdaj so iz Fife sporočili le, da preiskujejo primer.