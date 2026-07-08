Oba Lionela sta jokala: Messi zaradi zgrešene enajstmetrovke, Scaloni zaradi Messija

Takoj po tekmi je pred mikrofon ene od argentinskih televizij stopil Lionel Scaloni, ki se nikakor ne more navaditi na vrtiljak čustev, ki jih doživlja na mestu selektorja Argentine. "Ne, ne morem te pogledati. Žal mi je. Zelo sem ganjen. Kakšna skupina igralcev! Moj brat. To je to. Moram iti," je argentinskemu novinarju dejal vedno čustveni selektor.

"Vedno me prevzamejo čustva. Včasih se solze kar same ulijejo. Tudi v garderobi so mi tekle. Fantje me zdaj celo imenujejo jokica. Ampak mi je vseeno, ker iskreno rečeno... doživeti takšna čustva – zame, za el Ratona (Roberta Ayalo), za Pabla (Aimarja), za Walterja (Samuela), za vse nas, ki smo dvajset let igrali nogomet – spet se tako počutiti, je neverjetno. Ne vem, kaj mislijo drugi trenerji, ampak verjamem, da je večina tistih, ki so igrali nogomet, postala trenerji prav zaradi trenutkov, kot je ta. Zaradi teh čustev, zaradi adrenalina ob zmagi, zaradi poskusa, da obrneš potek tekme, ko zaostajaš. To smo počeli celo življenje in to bomo počeli tudi v prihodnje," je pozneje o svojem pristopu do svojega poklica dejal Scaloni.