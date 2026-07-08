Oba Lionela sta jokala: Messi zaradi zgrešene enajstmetrovke, Scaloni zaradi Messija

Takoj po tekmi je pred mikrofon ene od argentinskih televizij stopil Lionel Scaloni, ki se nikakor ne more navaditi na vrtiljak čustev, ki jih doživlja na mestu selektorja Argentine. "Ne, ne morem te pogledati. Žal mi je. Zelo sem ganjen. Kakšna skupina igralcev! Moj brat. To je to. Moram iti," je argentinskemu novinarju dejal vedno čustveni selektor.
"Vedno me prevzamejo čustva. Včasih se solze kar same ulijejo. Tudi v garderobi so mi tekle. Fantje me zdaj celo imenujejo jokica. Ampak mi je vseeno, ker iskreno rečeno... doživeti takšna čustva – zame, za el Ratona (Roberta Ayalo), za Pabla (Aimarja), za Walterja (Samuela), za vse nas, ki smo dvajset let igrali nogomet – spet se tako počutiti, je neverjetno. Ne vem, kaj mislijo drugi trenerji, ampak verjamem, da je večina tistih, ki so igrali nogomet, postala trenerji prav zaradi trenutkov, kot je ta. Zaradi teh čustev, zaradi adrenalina ob zmagi, zaradi poskusa, da obrneš potek tekme, ko zaostajaš. To smo počeli celo življenje in to bomo počeli tudi v prihodnje," je pozneje o svojem pristopu do svojega poklica dejal Scaloni.
Pozneje se je uspel zbrati. Spregovoril je o kapetanu moštva Lionelu Messiju, ki je bil podajalec pri prvem golu Argentine in strelec drugega. "Messi je zgrešil enajstmetrovko, ampak je potem vedno znova zahteval žogo in napadal, spet in spet. Ko to govorim, imam kurjo polt, če sem iskren. To smo mi, Argentinci. Vse damo od sebe," je dejal selektor aktualnih svetovnih prvakov.
Messijev pomen je po njegovem mnenju globlji od zgolj golov in asistenc. "Pravzaprav sem se za minuto pogovarjal sigralci, z vsemi. Povedal sem jim ... Nisem govoril samo o tem svetovnem prvenstvu, ampak o tem, kar nas čaka v prihodnosti. Zlasti fantom na klopi, tistim, ki ga gledajo in komaj verjamejo, kar vidijo, sem rekel, naj ga vzamejo za vzor. Brez dvoma je čudovit, resnično čudovit," je o 39-letniku dejal njegov selektor.
Messijeve solze
Messi je zabil svoj 21. gol na svetovnih prvenstvih in osmega na tem prvenstvu. V 21. minuti je pri vodstvu Egipta 1:0 stopil pred vratarja Mostafo Shobeira, ki je njegov neodločen strel ubranil. Egipčani so tekmo dolgo časa nadzirali, na koncu pa so Argentinci prišli do velikega preobrata.
"Bil sem zelo razočaran zaradi vsega, kar se je zgodilo na tekmi, predvsem zaradi zgrešene enajstmetrovke. Če bi zadel, bi se tekma razvijala povsem drugače. Kljub zaostanku smo igrali dobro. Ta ekipa si je zaslužila nadaljevati. Ko je Cristian Romero zadel, smo vsi začutili, da nam lahko uspe. Izenačili smo in zmagali že v rednem delu, kar je izjemen dosežek. Pri zaostanku z 0:2 je bilo videti zelo slabo, toda takšen preobrat na svetovnem prvenstvu je nekaj posebnega," je po tekmi dejal Messi.
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