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Nogomet

Oba Lionela sta jokala: Messi zaradi zgrešene enajstmetrovke, Scaloni zaradi Messija

Atlanta, 08. 07. 2026 10.12 pred eno minuto 3 min branja 16

Avtor:
M.D.
Solze Lionela Messija

Argentini je znova uspelo. Za Lionelom Messijem in njegovimi soigralci je še ena infarktna tekma, polna preobratov in čustev. Egipt je vodil 2:0, naposled pa omagal in Argentina je z zmago 3:2 napredovala v četrtfinale svetovnega prvenstva, kjer jo čaka Švica. Po obračunu na stadionu v Atlanti so zelenico zalivale solze neutolažljivih Egipčanov, a tudi veliki Messi in njegov selektor sta se prepustila čustvom. Oba sta pozneje odkrila, zakaj.

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Takoj po tekmi je pred mikrofon ene od argentinskih televizij stopil Lionel Scaloni, ki se nikakor ne more navaditi na vrtiljak čustev, ki jih doživlja na mestu selektorja Argentine. "Ne, ne morem te pogledati. Žal mi je. Zelo sem ganjen. Kakšna skupina igralcev! Moj brat. To je to. Moram iti," je argentinskemu novinarju dejal vedno čustveni selektor.

 

"Vedno me prevzamejo čustva. Včasih se solze kar same ulijejo. Tudi v garderobi so mi tekle. Fantje me zdaj celo imenujejo jokica. Ampak mi je vseeno, ker iskreno rečeno... doživeti takšna čustva – zame, za el Ratona (Roberta Ayalo), za Pabla (Aimarja), za Walterja (Samuela), za vse nas, ki smo dvajset let igrali nogomet – spet se tako počutiti, je neverjetno. Ne vem, kaj mislijo drugi trenerji, ampak verjamem, da je večina tistih, ki so igrali nogomet, postala trenerji prav zaradi trenutkov, kot je ta. Zaradi teh čustev, zaradi adrenalina ob zmagi, zaradi poskusa, da obrneš potek tekme, ko zaostajaš. To smo počeli celo življenje in to bomo počeli tudi v prihodnje," je pozneje o svojem pristopu do svojega poklica dejal Scaloni.

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Pozneje se je uspel zbrati. Spregovoril je o kapetanu moštva Lionelu Messiju, ki je bil podajalec pri prvem golu Argentine in strelec drugega. "Messi je zgrešil enajstmetrovko, ampak je potem vedno znova zahteval žogo in napadal, spet in spet. Ko to govorim, imam kurjo polt, če sem iskren. To smo mi, Argentinci. Vse damo od sebe," je dejal selektor aktualnih svetovnih prvakov.

Lionel Messi je na obračunu z Egiptom zabil izenačujoči gol za 2:2.
Lionel Messi je na obračunu z Egiptom zabil izenačujoči gol za 2:2.
FOTO: AP

Messijev pomen je po njegovem mnenju globlji od zgolj golov in asistenc. "Pravzaprav sem se za minuto pogovarjal sigralci, z vsemi. Povedal sem jim ... Nisem govoril samo o tem svetovnem prvenstvu, ampak o tem, kar nas čaka v prihodnosti. Zlasti fantom na klopi, tistim, ki ga gledajo in komaj verjamejo, kar vidijo, sem rekel, naj ga vzamejo za vzor. Brez dvoma je čudovit, resnično čudovit," je o 39-letniku dejal njegov selektor.

Messijeve solze

Messi je zabil svoj 21. gol na svetovnih prvenstvih in osmega na tem prvenstvu. V 21. minuti je pri vodstvu Egipta 1:0 stopil pred vratarja Mostafo Shobeira, ki je njegov neodločen strel ubranil. Egipčani so tekmo dolgo časa nadzirali, na koncu pa so Argentinci prišli do velikega preobrata.

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"Bil sem zelo razočaran zaradi vsega, kar se je zgodilo na tekmi, predvsem zaradi zgrešene enajstmetrovke. Če bi zadel, bi se tekma razvijala povsem drugače. Kljub zaostanku smo igrali dobro. Ta ekipa si je zaslužila nadaljevati. Ko je Cristian Romero zadel, smo vsi začutili, da nam lahko uspe. Izenačili smo in zmagali že v rednem delu, kar je izjemen dosežek. Pri zaostanku z 0:2 je bilo videti zelo slabo, toda takšen preobrat na svetovnem prvenstvu je nekaj posebnega," je po tekmi dejal Messi.

Poglavja:
Na vrh Messi
lionel messi lionel scaloni svetovno prvenstvo argentina egipt

Argentino po epskem preobratu trese nogometna mrzlica

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KOMENTARJI16

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royayers
08. 07. 2026 12.18
imam feeling da Messi zanalasc fali 11mke. ne rabi on daril, da zadane, tako kot naprimer najlepši nogometaš v zgodovini.
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+2
3 1
GetBack
08. 07. 2026 12.09
Bravo Argentinci ... Najbolj sem vesel, da so izločili te rasistične Egipčane ... Pravzaprav bi morala Fifa Egipčanom prepovedati sodelovanja na tekmovanjih zaradi diskriminacije in rasizma proti Koptom ... Nekdanji egiptovski nogometni zvezdnik Mido je javno izpostavil to problematiko... Bilo je večkrat dokazano, da so morali mladi Koptski nogometaši, če so sploh želeli igrati v nižjih kategorijah v Egiptu, spreminjati svoja imena v Hasan, Mohamed, ... drugače so jih odslovili iz klubov.
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+6
7 1
mackon08
08. 07. 2026 12.07
Me zanima kako je podarjena zmaga kot eni pišete, ajde naštejte situacije.
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+4
4 0
malibojan2
08. 07. 2026 11.53
teško bi rekli, da je Argentina uspela. Ta zmaga je v največji meri uspeh sodnikov😡
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-11
0 11
NoriSušan
08. 07. 2026 11.44
MatPaat 07. 07. 2026 17.50 Povedal je dejstvo. Drugo dejstvo pa je tud, da je nogomet ekipni šport in sam s samo en delček tega. Velja prav za vse nogometaše. Vidim tale komentar po rončijevimi blodnjami in pravi matpat da je povedal pravilno in da velja za vse nogometaše da so delček in da je nogomet ekipni šport. HAHAHAA že dva dneva pluvaš po Messiju in potem to napišeš. Hipokrit do konca. Samo da veste da ga ne jemljete resno
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+2
2 0
oberkreiner
08. 07. 2026 11.39
podarjena zmaga...
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-12
0 12
NoriSušan
08. 07. 2026 11.46
Se pravi zgublaš 2:0 in se 11 minutah vrneš daš 3 gole in zmagaš in vmes še zapraviš enajstmetrovko. To zate pomeni da so ti podarili zmago? Kaj bi bla poanta da si potem sploh prejel dva gola? hahaha
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+9
9 0
NoriSušan
08. 07. 2026 11.39
Najbol pa je jokal kripl in zreven njega matpat hahah
Odgovori
+4
5 1
medvescak
08. 07. 2026 11.37
Spet imamo evropsko prvenstvo. Med najboljših 8 je 6 evropejcev. Američani so imeli med 16 skupno 7 ekip,pa se je naprej prebila samo argentina. To samo pomeni, da FIFA svojega poslanstva ne dela kot bi morala in da ne naredi dovolj za razvijanje nogometa po svetu. DOLGČAS!!!!🥱🥱🥱
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-3
1 4
NoriSušan
08. 07. 2026 11.40
In kako naj bi razvili nogomet? So uvedli VAR vsi pljuvate po njem, žoge majo senzorje tudi ni vredu sodniki sodijo zanič po mnenju vseh. Nekaterih se ne da zadovoljit pač
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+4
4 0
hojladri123
08. 07. 2026 11.14
Ko joče Ronaldo je jokica, ko joče Messi je čustven...
Odgovori
+1
5 4
annonymo95
08. 07. 2026 11.18
eden joče ko izgublja, drugi pa ko zmaguje
Odgovori
+8
9 1
NoriSušan
08. 07. 2026 11.39
glede na to da je eden svojo državo peljal naprj eden pa domov je razlika očitna
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+5
6 1
hojladri123
08. 07. 2026 12.14
Sam povem, koliko objektivnosti je v nekaterih
Odgovori
-1
0 1
Wolf85
08. 07. 2026 10.58
Tudi hetrji so jokali.sploh profilko in patmaat sta imela neprespano noc.biti hejtr messija je natežje delo na svetu.to je delo 24/7.mesi jim še nekaj casa ne bo dal oddiha.
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+6
7 1
NoriSušan
08. 07. 2026 11.46
škoda da je slabo plačano glede na jokanje ki ga morš napisat tle gor
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+1
1 0
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