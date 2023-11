'Messi je leta 2020 želel prestopiti k Manchester Cityju'

Po ponižujočem porazu proti Bayernu je Lionel Messi izrazil željo po odhodu iz Barcelone. To mu leta 2020 ni bilo omogočeno, je pa leto kasneje zapustil Španijo in se preselil k severnim sosedom v Pariz. Marti Perarnau je razkril, da se je Messi takrat sestal s Pepom Guardiolo in se z njim pogovoril o morebitnem prestopu v Manchester City. Messi naj bi Guardioli povedal, da se v Barceloni ne počuti dobro, saj ga je vodstvo kluba zavedlo in izdalo.