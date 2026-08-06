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Nogomet

Messi je nazaj: čista 'desetka' argentinskega genija v pokalu

Miami, 06. 08. 2026 10.11 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Lionel Messi

Lionel Messi se je po mundialu vrnil v prvo postavo Inter Miamija in takoj pokazal, da ga poraz v finalu svetovnega prvenstva očitno ni preveč potrl. Argentinski genij je v prvem krogu tekmovanja Leagues Cup zabil dva gola, vpisal eno asistenco in svoji ekipi pomagal do suverene zmage s 4:1 nad mehiškim San Luisom.

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Leagues Cup je dokaj novo klubsko tekmovanje, ki združuje mehiške in ameriške prvoligaše. V prvem krogu šeste izdaje sta se udarila Inter Miami Lionela Messija in San Luis. Gostje so na Floridi presenetljivo povedli že v četrti minuti, nato pa je sledil preobrat domačinov, ki ga je zrežiral argentinski genij. Messi je v 11. minuti z odličnim volejem izid poravnal, v 26. pa je njegov soigralec Telasco Segovia poskrbel za vodstvo Američanov. Ob koncu prvega polčasa je 39-letni Argentinec odlično ekipno akcijo kronal še z drugim zadetkom in povišal prednost svoje ekipe. V drugi polovici igre je prispeval še asistenco in tako jasno oznanil svoj povratek v klubski nogomet.

Messi je pred slabimi tremi tedni v finalu svetovnega prvenstva z Argentino klonil proti Španiji, ki je bila boljša z 1:0. Kljub končnemu neuspehu in lepi nogometni starosti je eden najboljših igralcev vseh časov navduševal s svojimi predstavami. Zabil je osem golov in prispeval štiri asistence, zelo blizu pa je bil ubranitvi naslova svetovnega prvaka. Inter Miami bo naslednjo tekmo odigral proti Monterreyju.

Statistika Lionela Messija proti San Luisu
Statistika Lionela Messija proti San Luisu
FOTO: Sofascore.com
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KOMENTARJI2

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Kolllerik
06. 08. 2026 11.20
Najboljši vseh časov
Odgovori
+1
1 0
Loptass
06. 08. 2026 10.47
Se je le vrnil iz nepomembnega turnirja sedmih tekem in zabija naprej.
Odgovori
+3
4 1
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