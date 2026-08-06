Messi je nazaj: čista 'desetka' argentinskega genija v pokalu

Leagues Cup je dokaj novo klubsko tekmovanje, ki združuje mehiške in ameriške prvoligaše. V prvem krogu šeste izdaje sta se udarila Inter Miami Lionela Messija in San Luis. Gostje so na Floridi presenetljivo povedli že v četrti minuti, nato pa je sledil preobrat domačinov, ki ga je zrežiral argentinski genij. Messi je v 11. minuti z odličnim volejem izid poravnal, v 26. pa je njegov soigralec Telasco Segovia poskrbel za vodstvo Američanov. Ob koncu prvega polčasa je 39-letni Argentinec odlično ekipno akcijo kronal še z drugim zadetkom in povišal prednost svoje ekipe. V drugi polovici igre je prispeval še asistenco in tako jasno oznanil svoj povratek v klubski nogomet.

Messi je pred slabimi tremi tedni v finalu svetovnega prvenstva z Argentino klonil proti Španiji, ki je bila boljša z 1:0. Kljub končnemu neuspehu in lepi nogometni starosti je eden najboljših igralcev vseh časov navduševal s svojimi predstavami. Zabil je osem golov in prispeval štiri asistence, zelo blizu pa je bil ubranitvi naslova svetovnega prvaka. Inter Miami bo naslednjo tekmo odigral proti Monterreyju.