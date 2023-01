Messi je odlično formo iz Katarja prinesel nazaj v Pariz, njegov PSG je slavil

PSG s tem ostaja na vrhu prvenstvene lestvice in ima zdaj šest točk naskoka pred Lensom. Ta si je danes privoščil manjši spodrsljaj, saj je na gostovanju s predzadnjim Strasbourgom le remiziral z 2:2.

Tretjeuvrščeni Marseille je zmanjšal zaostanek za Lensom na dve točki, saj je tokrat premagal Troyes z 2:0. Goste je v 10. minuti v vodstvo popeljal Chancel Mbemba, ob začetku drugega polčasa pa je zmago potrdil Jordan Veretout.

Monaco je v izdihljajih dvoboja z Lorientom rešil točko. Breel Embolo je Monačane popeljal v vodstvo po uri igre, a so domačini v razmaku treh minut zadeli dvakrat in povedli. Kazalo je na njihovo zmago, a je Wissam Ben Yedder v tretji minuti sodnikovega podaljška izenačil in postavil končni izid.

S 34 točkami je Monaco izenačen s četrtou vrščenim Rennesom, ki pa je danes klonil proti Clermontu z 1:2. Slednji je do zmage prišel v 95. minuti srečanja, ko je Rennes igral že z dvema igralcema manj.

Visoko gostujočo zmago 5:0 so vpisali nogometaši Toulousa nad Auxerrom. Tudi Nica pa je pod vodstvom začasnega trenerja Didierja Digarda doma visoko ugnala Montpellier z 6:1. Po dva zadetka sta dosegla Nicolas Pepe in Ross Barkley.

Danes so bila na delu sicer vsa moštva v najelitnejšem francoskem prvenstvu. Reims je na gostovanju z 1:0 premagal Ajaccio, dvoboja med Nantesom in Lyonom ter Stade Brestom in Lillom pa sta se končala z remijem brez zadetkov.