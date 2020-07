'Messi je prepameten in ne bo dovolil, da bi ga izkoristili'

Eden izmed kandidatov za predsednika Victor Font, ki ga podpira tudi legendarni vezist kluba Xavi Hernandez ‒ ta je bil ob slovesu Ernesta Valverdeja tudi eden glavnih kandidatov za mesto trenerja, ki ga je trenutni predsednik Bartomeu na koncu zaupal Quiqueju Setienu ‒ je že izjavil, da njegov projekt predvideva, da bo Messi kariero končal pri Barceloni in nato prevzel vidno funkcijo v klubu. "Legende ne izginejo, saj so za vedno del zgodovine kluba. Zato se mi zdi ključnega pomena ne le to, da Messi svojo avanturo kot nogometaš zaključi tukaj, temveč tudi, da bo imel glavno vlogo znotraj Barce tudi po tem, ko bo obesil nogometne čevlje na klin," je Fonta citirala italijanska spletna stran TuttoMercatoWeb.

Sandro Rosell, nekoč predsednik Barcelone in eden mentorjev trenutnega predsednika kluba s stadiona Camp Nou, Josepa Marie Bartomeua, je za ESPNspregovoril o prihajajočih predsedniških volitvah. Bartomeuu se mandat izteče leta 2021, že dlje časa pa v zaodrju potekajo hudi boji za njegov stolček, ki ga sam kljub številnim pritiskom zaradi neuspehov članskih nogometnih in košarkarskih moštev ne želi predčasno izprazniti.

Za vsakega kandidata bi bila seveda še kako pomembna podpora kapetana nogometne ekipe Lionela Messija, a Rosell pravi, da za kaj takšnega ni veliko možnosti. Nekdanji predsednik kluba, ki je šele pred dobrim letom prišel na prostost po skoraj dveletnem priporu, je za ESPN spregovoril tik pred odmevnimi razkritji radia Cadena SER, ki je poročal, da je Argentinec ustavil pogajanja za podaljšanje pogodbe in naj bi zdaj resno razmišljal o slovesu.

Ne bo lutka v rokah kandidatov

"Messi ne bo dovolil, da bi ga tako izkoristili," je o možnem sodelovanju Argentinca v predvolilnih kampanjah za ESPNdejal Rosell. "Občutno prepameten je, da bi ga uporabili kot lutko v predvolilni kampanji,"je dodal Rosell.

Naloga za novega predsednika bo več kot očitno zelo težka, saj lahko Messi klub zapusti že leta 2021, ko se mu izteče pogodba, v zimskem prestopnem roku pa se lahko že pogaja z morebitnimi snubci. ESPNje poročal o "jezi" Messija zaradi informacij, ki so se ob očitnem blagoslovu klubskega vodstva v zadnjih mesecih pojavljale v medijih. Mednje ESPN prišteva tiste, ki so govorile, da je kriv za januarsko slovo trenerja Ernesta Valverdeja, in da naj bi bil "frustriran" nad pomanjkanjem kakovosti v članskem moštvu.

"Za Barco bo brez Messija težko. Moraš spremeniti ideje, ki so povezane s sistemom igre, a tudi notranje operacije kluba in tudi oglaševanje," je o 33-letnem nogometašu še povedal Rosell. "Če Messi res odide, upam pa sicer, da bo tu še veliko let, ne moreš iskati drugega Messija, ker preprosto ne obstaja."