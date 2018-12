Messi je prižgal zeleno luč: bo Barcelona krenila v lov za tremi zvezdami?

Na visokem drugem mestu Barcinih želja je eden od najboljših vezistov na stari celini ta hip, Christian Eriksen. Danski reprezentant je zadnjih pet sezon in pol član vse boljšega Tottenhama, v čigar dresu je že zdavnaj dokazal svojo nesporno kakovost. V dozdajšnjem delu sezone je na 19 tekmah za 'spurse' dosegel dva zadetka in ob tem dodal še osem podaj. Mnogi so prepričani, da se je 26-letnik malce nasitil britanske prestolnice in si želi spremembe klubskega okolja. Bo Camp Nou nova postaja za danskega zvezdnika?



Aktualni svetovni prvak s francosko izbrano vrsto Paul Pogbani več srečen v Manchester Unitedu, zaradi česar mu njegov zastopnik že išče nov klub, kjer bi znova lahko navduševal nogometne privržence po celem svetu. Po pompozni vrnitvi na Old Trafford pred dvema letoma in pol se je ta sicer odlični nogometaš zvezne vrste zapletel v spor z muhastim trenerjem 'rdečih vragov' Josejem Mourinhom, kar je še dodaten razlog, ki Pogbaja na nek način 'sili' v spremembo.