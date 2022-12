Messi naj bi obljubil, da bo tudi čez štiri leta igral na SP

"Zelo sem vesel, da bom svojo pot na svetovnih prvenstvih končal v finalu," je pred obračunom s Francijo dejal Lionel Messi . Pri 35 letih je končno osvojil še edino lovoriko, ki mu je manjkala v bleščeči karieri, in prekinil 36 let dolgo čakanje argentinskih navijačev na nov naslov svetovnega prvaka. Po infarktnem finalu, v katerem so odločale enajstmetrovke, je Messi svojo reprezentančno kariero še nekoliko podaljšal z besedami, da si želi še nekaj tekem uživati v vlogi svetovnega prvaka. Kot trdi Jorge Valdano , član zlate argentinske generacije iz leta 1986, pa bi jo lahko Messi podaljšal občutno dlje.

Messi in Maradona sta genija, Valdano si zasluži vse pohvale

Valdano je komentiral tudi primerjave Lionela Messija s svojim nekdanjim soigralcem Diegom Armandom Maradono. "Podobna sta si v tem, da sta oba (bila) genija. Razlika je, da je bil Maradona v Mehiki leta 1986 na vrhuncu svojih fizičnih moči, Messi pa se je moral pri 35 letih bolj zanašati na svojo magičnost. Gre za dva genija, ki sta zaznamovala vsak svoje obdobje. Messi celo zadnjih 20 let."

S pohvalami ni skoparil niti, ko je beseda nanesla na selektorja Lionela Scalonija: "Našel je pravo razmerje med taktično disciplino in svobodo, ki jo takšni mojstri potrebujejo. Videti je bilo, da ga imajo nogometaši radi in mu zaupajo, kar je za vsakega selektorja ključno. Med turnirjem je sklepal prave odločitve. Enzo Fernandez, Alexis MacAllister in Julian Alvarez pred pol leta niso niti obstajali, na koncu pa so bili ključni možje reprezentance," je intervju za španski radio Cadena Cope sklenil Valdano.