Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Messi je vnovič 'čaral' in vodil Inter k maščevanju za poraz v finalu pokala

Miami, 17. 09. 2025 07.49 | Posodobljeno pred 9 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J. , STA
Komentarji
1

Lionel Messi je v ligi MLS dosegel gol, s katerim se je Inter Miami maščeval za poraz v finalu ligaškega pokala z zmago nad Seattle Sounders s 3:1. Seattle Sounders so v finalu, ki se je končal z incidentom po tekmi - Luis Suarez in dvojica so prejeli suspenz -, na začetku meseca zmagali s 3:0, a se je Miami tokrat maščeval pred domačimi navijači.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Seattle Sounders so v finalu, ki se je končal z incidentom po tekmi - Luis Suarez in dvojica so prejeli suspenz -, na začetku meseca zmagali s 3:0, a se je Miami tokrat maščeval pred domačimi navijači. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lionel Messi se je najprej izkazal s podajo za svojega nekdanjega soigralca iz Barcelone Jordija Albo (12. minuta), preden je v 41. minuti dosegel svoj 20. ligaški gol sezone.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zmaga je Miami dvignila na peto mesto v vzhodni konferenci, osem točk za vodilno Philadelphio, a ima tri tekme manj od ekip, ki so višje na lestvici.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet inter miami messi
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kolllerik
17. 09. 2025 14.02
+7
Legenda vseh legend 👍💪
ODGOVORI
8 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256