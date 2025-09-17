Messi je vnovič 'čaral' in vodil Inter k maščevanju za poraz v finalu pokala

Lionel Messi je v ligi MLS dosegel gol, s katerim se je Inter Miami maščeval za poraz v finalu ligaškega pokala z zmago nad Seattle Sounders s 3:1. Seattle Sounders so v finalu, ki se je končal z incidentom po tekmi - Luis Suarez in dvojica so prejeli suspenz -, na začetku meseca zmagali s 3:0, a se je Miami tokrat maščeval pred domačimi navijači.
Lionel Messi se je najprej izkazal s podajo za svojega nekdanjega soigralca iz Barcelone Jordija Albo (12. minuta), preden je v 41. minuti dosegel svoj 20. ligaški gol sezone.
Zmaga je Miami dvignila na peto mesto v vzhodni konferenci, osem točk za vodilno Philadelphio, a ima tri tekme manj od ekip, ki so višje na lestvici.
