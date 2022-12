Messi: Jezen sem nase zaradi zgrešene enajstmetrovke

Prvo mesto v skupini pa jim je zagotovilo tekmo proti Avstraliji v osmini finala. "Naš prvi cilj je bil prvo mesto v skupini. Odigrali smo odlično tekmo. Vesel sem zaradi gola, ampak najpomembnejše je, da smo napredovali," je po tekmi bil zadovoljen strelec prvega gola na tekmi Alexis Mac Allister . Messi se zaveda, da Avstralija ne bo lahek zalogaj. "Mislim, da bo tekma proti Avstraliji zelo težka. Vsak lahko premaga vsakega in vse je izenačeno. Na to srečanje se moramo pripraviti na najboljši možni način, tako kot po navadi," je dejal kapetan Argentine.

"Jezen sem nase zaradi enajstmetrovke, ki sem jo zgrešil. Imam občutek, da je moštvo po moji napaki bilo še močnejše. Vedeli smo, da bi prvi zadetek lahko vse spremenil," je po tekmi dejal zvezdnik PSG-ja. Po presenetljivem porazu na prvi tekmi prvenstva proti Savdski Arabiji so Argentinci na čelu z odličnim Lionelom Messijem proti Mehiki (2:0) zaigrali bolje, med tekmo proti Poljski pa so popolnoma prevladovali na igrišču.

Szczesny se ne strinja s sodniško odločitvijo

V 39. minuti je sodnik Danny Makkelie po stiku poljskega vratarja Wojciecha Szczesnyja v kazenskem prostoru z Messijem in pregledu posnetkov dosodil enajstmetrovko, ki jo je vratar uspešno branil. "Sodniku sem rekel, da sem se dotaknil Messija, ampak to ni bil udarec. To ni bilo dovolj za enajstmetrovko. Seveda je sodnik vse videl drugače. Mogoče je pa to bilo dobro, ker sem spet branil enajstmetrovko," se je pošalil vratar Juventusa.