Messi navdušil z govorom, Ronaldo pa razočaral z odpovedjo v zadnjem hipu

Messi in zmagovalka v ženski konkurenci, ameriška reprezentantka in razvpita aktivistka Megan Rapinoe.

Glasovala sta tudi kapetan slovenske reprezentance Bojan Jokić in selektor Matjaž Kek. Jokić je na prvo mesto postavil Messija, na drugega Ronalda in na tretjega zvezdnika Liverpoola ter egiptovske izbrane vrste Mohameda Salaha. Kek je na prvo mesto postavil Van Dijka, na drugo Ronalda in na tretje Messija. Med trenerji je na prvo mesto postavil Kloppa, na drugo Mauricia Pochettina in na tretje francoskega selektorja Didierja Deschampsa. Predstavnik slovenskih medijev Denis Sabadin (Primorske novice) je največ točk podelil Messiju, nato Van Dijku in kot tretjemu še enemu zvezdniku Liverpoola Sadiu Maneju. Jokića je med trenerji najbolj navdušil Klopp, nato Deschamps in kot tretji Ajaxov Erik ten Hag.

Ronaldo se je oglasil zgolj prek Instagrama in zapisal, da sta potrpežljivost in vztrajnost "značilnosti, ki ločujeta profesionalca od ljubitelja". Dodal je še: "Vse, kar je danes veliko, je bilo nekega dne majhno. Ne more ti uspeti vse, a naredi vse, kar je v tvoji moči, da bi se ti sanje uresničile. Ne pozabi, da se po večeru vedno zjasni."

Messi glasoval za Ronalda, Ronaldo pa ne za Messija Argentinec je Ronalda sicer v glasovanju postavil na drugo mesto, kar se v preteklosti ni dogajalo, največ točk pa je zvezdnik Barce namenil Liverpoolovemu senegalskemu napadalcu Sadiu Maneju , tretji je bil na njegovi glasovnici Nizozemec Frenkie de Jong . Ronaldo se je za razliko od Messija držal starih navad in Barcinemu asu ni namenil nobene točke, njegovi trije izbranci so bili klubski soigralec Nizozemec Matthijs De Ligt na prvem, De Jong na drugem in Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) na tretjem mestu.

"Obrnil jim je hrbet in se ni pojavil v Milanu, ko je izvedel, da bo zmagovalec izbora The Best Leo Messi,"piše MARCA. Še ob treh popoldne je sicer kazalo, da bo Ronaldo prišel, a je na koncu pustil na cedilu predsednika Fife Giannija Infantina , še poroča MARCA. Na podelitvi njegovega imena, čeprav je bil uvrščen v najboljšo postavo, niso omenili, za nameček je Infantino nato javno dejal, da je Messi "pravični zmagovalec".

Podelitev nagrad The Best v organizaciji Mednarodne nogometne zveze (Fifa) je tokrat minila brez Cristiana Ronalda . Portugalski zvezdnik Juventusa naj bi organizatorje do zadnjega držal v negotovosti, čeprav bi moral do kraja dogodka, ki ga je gostila legendarna milanska Scala, prepotovati le slabih 150 kilometrov. Španski dnevnik MARCApravi, da so organizatorji "zelo nezadovoljni" nad Ronaldovim obnašanjem, glavna nagrada za najboljšega igralca minulega leta je nato romala v roke njegovega največjega tekmeca Argentinca Lionela Messija ( Barcelona ), kar je po mnenju nekaterih (poleg manjše poškodbe) vplivalo na Ronaldovo odločitev.

Manjkal tudi Guardiola

Argentinec je zbral več glasov (46) kot branilec Liverpoola, Nizozemec Virgil van Dijk(38), in Ronaldo (36). Van Dijk je bil sicer izbran za najboljšega s strani Evropske nogometne zveze (Uefa), skupaj s prisotnimi kolegi ‒ Ronaldo je bil skupaj s trenerjem Manchester Cityja Josepom Guardiolomed redkimi, ki so manjkali ‒ pa je toplo čestital zmagovalcu. 32-letni Messi je v minuli sezoni z Barcelono osvojil še četrti državni naslov v zadnjih petih letih in zabil 36 golov ter podelil še 15 podaj na 35 ligaških preizkušnjah. Skupno je zadel 51-krat in še 22-krat podal ter na prestolu nasledil hrvaškega vezista Real Madrida Luka Modrića, ki je po desetletju prevlade Messija in Ronalda lani poleg nagrad Uefe in Fife osvojil tudi zlato žogo.

Messi katere od cenjenih posamičnih nagrad ni osvojil že od leta 2015 in ta podatek so izkoristili pri Barceloni, ko so na družbenih omrežjih za uspeh čestitali svojemu kapetanu.

'Naravno ravnovesje vesolja se je nenadoma vzpostavilo'

"ZADNJA NOVICA: Naravno ravnovesje vesolja se je nenadoma vzpostavilo,"so šaljivo zapisali Katalonci. Na odru je nato s trofejo v roki zablestel tudi njihov zvezdnik, ki je navdušil s sproščenim govorom in se predstavil v luči, v kakršni se med javnimi nastopi sicer predstavi le redko.

"Dobro ... Najprej bi se, jasno, rad zahvalil vsem, ki so se odločili, da bom dobil to priznanje,"je začel Messi, ki se je nato razgovoril predvsem o družini. "Vedno pravim, da so glede na to, da je lepo prejeti posamična priznanja, ta drugotnega pomena. Na prvem mestu je kolektiv. A res je, da je to zame posebna noč in poseben dan. Imam to srečo, da tu sedi moja žena, z njo pa dva od mojih treh otrok. To govorim predvsem zato, ker je to prvič, da sta tukaj, Thiago je sicer že bil na eni podelitvi, a je bil še zelo majčken in se ničesar ne spomni,"je tiste, ki so razumeli njegovo argentinsko španščino, nasmejal Messi.

"Danes, ko ju vidim tukaj in skupaj z njima uživam, je res nekaj unikatnega. To je neprecenljivo ... Zaljubljena sta v nogomet, sramežljivo spremljata vse te nogometaše, ki so v zaodrju. Ne vesta, če bi pozdravila, jih prosila za fotografijo ... Zelo sta sramežljiva, a hkrati zelo srečna, zato pravim, da je to zame izjemna noč oziroma dan, ker lahko vse to delim z njima. Jasno pa tudi s Cirom, ki mi je ostal doma ... S tremi bi bilo že težko priti. Moral je ostati doma. Velika hvala še enkrat vsem,"je še povedal.

Klopp bo daroval odstotek plače

Najboljši trener leta Jürgen Kloppje svoj govor izkoristil za pobudo k priključevanju pobudi španskega nogometaša Juana Mate, tako imenovanemu Common Goalu (Skupni cilj, op. a.), ki predvideva darovanje odstotka plače v dobrodelne namene. Mata je organizacijo ustanovil leta 2017, njen namen pa je, da "pomaga ustvarjati spremembe v družbi in prispevati k izboljšanju življenja". Klopp je na podelitvi nagrad najboljšim po izboru Mednarodne nogometne zveze (Fifa) v Milanu dejal, da je ponosen in vesel, da lahko objavi svoje članstvo v omenjeni organizaciji.

"Res sem ponosen in vesel, da sem od danes naprej član družine Common Goal. Kar nekaj ljudi pozna to dobrodelno organizacijo, če je še ne, poglejte. Gre za super stvar,"je dejal Klopp. Pri BBC so še zapisali, da Klopp pri rdečih zasluži po deset milijonov funtov (11,3 milijona evrov) na leto.