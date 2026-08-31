Messi sklenil reprezentančno pravljico: Hvala Bogu, da me je naredil Argentinca

Z besedami, ki jih argentinski nogometni navijači niso želeli prebrati, je Lionel Messi potegnil črto pod eno največjih reprezentančnih karier v zgodovini nogometa. Pri 39 letih se poslavlja kot argentinski rekorder po številu nastopov in zadetkov, predvsem pa kot kapetan, ki je svoji domovini po dolgih letih čakanja vrnil največje nogometne lovorike.

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Odločitev je sprejel po svetovnem prvenstvu, na katerem je Argentino še zadnjič popeljal vse do finala. Tam je branilce naslova po podaljšku z 1:0 premagala Španija, Messi pa je igrišče zapustil brez drugega zaporednega naslova svetovnega prvaka, a z zapuščino, ki je en poraz ne more zmanjšati.

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"Ta odločitev me je bolela in me še vedno globoko boli, vendar razumem, da je to pravi trenutek," je zapisal argentinski virtuoz.

Od dvomov in porazov do večnosti

Messijeva zgodba z argentinsko reprezentanco ni bila vedno pravljica. Dolga leta so ga spremljale primerjave z Diegom Maradono, očitki, da za svojo državo ne igra tako kot za Barcelono, in boleči porazi v največjih tekmah. Izgubil je finale svetovnega prvenstva leta 2014, nato še zaporedna finala južnoameriškega prvenstva. Po novem porazu proti Čilu leta 2016 je prvič dejal, da je njegove reprezentančne poti konec. A vrnil se je.

Lionel Messi v dresu Argentine FOTO: Sofascore.com

"Prisežem, da sem vedno dal vse od sebe. Ne le v zadnjih nekaj letih, ko smo osvojili vse, temveč tudi prej. Vedno sem se boril in dal vse za ta dres, da bi vam prinesel veselje in da bi bili ponosni, da ste Argentinci zaradi nogometa," je poudaril. Vztrajnost je bila poplačana. Leta 2021 je v finalu Cope Americe na Maracani padla Brazilija in Messi je končno osvojil prvo veliko člansko lovoriko z Argentino. Leto pozneje je sledila zmaga nad Italijo v Finalissimi, nato pa še večer, o katerem je sanjal vse življenje.

Lionel Messi - svetovni prvak in najboljši igralec SP 2022 FOTO: AP

V Katarju je Argentino kot kapetan popeljal do naslova svetovnega prvaka. Po nepozabnem finalu proti Franciji je v zrak dvignil pokal, ki mu je tako dolgo manjkal. Leta 2024 je zbirki dodal še eno Copo Americo.

Messi: "Nimam več ničesar, kar bi lahko dal"

V reprezentančnem dresu je odigral 207 tekem in dosegel 125 zadetkov. Obe številki sta argentinska rekorda. Za člansko izbrano vrsto je debitiral leta 2005, zadnjič pa jo je na igrišče popeljal v finalu svetovnega prvenstva proti Španiji. "Pred menoj ni več veliko časa, različna poglavja pa se zaključujejo. To je eno izmed njih in zelo me boli. Rad sem bil del reprezentance, rad sem del reprezentance in vedno jo bom imel rad. Dal sem vse, kar sem imel, in nimam več ničesar, kar bi lahko dal."

Lionel Messi FOTO: AP

Ob slovesu je pogledal tudi proti prihodnosti. Prepričan je, da za njim prihaja nova generacija, ki si zasluži svojo priložnost in bo morala nadaljevati zgodbo, katere najlepša poglavja je pisal prav on. Navijačem se je zahvalil za podporo v dobrih in slabih časih ter priznal, da bo pogrešal njihov glas, ki ga je več kot dve desetletji spremljal z argentinskih tribun. "Zdaj bom eden izmed vas in bom vedno navijal od daleč, v dobrih časih in še toliko bolj v slabih."

Besede je napisal dva dni po porazu v finalu

Posebno težo ima zadnji del njegovega slovesa. Messi je razkril, da je besede napisal že 21. julija, dva dni po izgubljenem finalu svetovnega prvenstva, vendar jih takrat še ni objavil.