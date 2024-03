Messi: Končal bom, ko bom nehal uživati

Lionel Messi je pri 36 letih vse večkrat tarča vprašanj o koncu kariere. Kdaj bo do tega prišlo, ne ve, povedal pa je, da bo nadaljeval, dokler se bo počutil koristnega. "Ko bom začutil, da je čas za ta korak, ga bom naredil, ne da bi razmišljal o starosti. Če se bom počutil dobro, bom skušal še naprej tekmovati, ker je to tisto, kar mi je všeč in kar znam. Do sebe sem zelo samokritičen, vem, kdaj sem dober, kdaj sem slab, kdaj igram dobro in kdaj slabo."