Laporta ne skriva, da je njegov odnos z Messijem skrhan

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Lionel Messi se je v solzah poslovil od Barcelone, kjer je preživel največji del svoje kariere. Profimedia

Lionel Messi se je v solzah poslovil od Barcelone, kjer je preživel največji del svoje kariere. Profimedia

Lionel Messi se je v solzah poslovil od Barcelone, kjer je preživel največji del svoje kariere. Profimedia





Odnos med Joanom Laporto in Lionelom Messijem se po bolečem odhodu argentinskega zvezdnika iz kluba poleti 2021 še ni povsem zacelil. Predsednik Barcelone je to potrdil v intervjuju za Catalunya Radio, kjer je priznal, da je odnos načet, ter razkril, da ga Messi na podelitvi zlate žoge leta 2023 v Parizu ni želel pozdraviti, čeprav se mu je Laporta skušal približati. "Moj odnos z Messijem ni več takšen, kot je bil. Prišlo je tudi do incidenta na podelitvi zlate žoge, ko sem ga šel pozdravit, pa je menil, da se ne bi smela pozdraviti. Od takrat je bilo nekaj poskusov ponovne vzpostavitve stika in upamo, da se bo to v prihodnje zgodilo. Odnos je načet, vendar je on legenda Barcelone," je dejal Laporta.

Možnosti, da bi se Messi še kot igralec vrnil v Barcelono, so sicer zelo majhne. FOTO: Profimedia

Vprašali so ga tudi o nedavnem Messijevem obisku stadiona Camp Nou. "Vedel sem, da je v Barceloni, ker je argentinska reprezentanca igrala v bližini, o ostalem pa nisem vedel ničesar. Jasno je, da mora biti Messiju, če želi na stadion, to vedno omogočeno. To je njegov dom. In tako se je tudi zgodilo," je pojasnil Laporta. Predsednik Barcelone je znova poudaril, da si Messi zasluži trajno priznanje na prenovljenem stadionu. "Leo si zasluži kip na Camp Nouu, tako kot ga imata Cruyff in Kubala."

Bo Ciria vrnil Messija domov?