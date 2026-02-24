Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Laporta ne skriva, da je njegov odnos z Messijem skrhan

Barcelona, 24. 02. 2026 09.27 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Lionel Messi se je v solzah poslovil od Barcelone, kjer je preživel največji del svoje kariere.

Če se v Sloveniji trenutno vse vrti okoli bližajočih se volitev za predsednika vlade, bo nogometni svet v prihodnjih tednih z zanimanjem spremljal volilno bitko za predsednika Barcelone. Dosedanjega predsednika Joana Laporto bo izzval Marc Ciria. Slednji volivce prepričuje z obljubo, da bo v Katalonijo vrnil Lionela Messija, Laporta pa priznava, da je njegov odnos z Argentincem že dlje časa skrhan.

Odnos med Joanom Laporto in Lionelom Messijem se po bolečem odhodu argentinskega zvezdnika iz kluba poleti 2021 še ni povsem zacelil. Predsednik Barcelone je to potrdil v intervjuju za Catalunya Radio, kjer je priznal, da je odnos načet, ter razkril, da ga Messi na podelitvi zlate žoge leta 2023 v Parizu ni želel pozdraviti, čeprav se mu je Laporta skušal približati.

"Moj odnos z Messijem ni več takšen, kot je bil. Prišlo je tudi do incidenta na podelitvi zlate žoge, ko sem ga šel pozdravit, pa je menil, da se ne bi smela pozdraviti. Od takrat je bilo nekaj poskusov ponovne vzpostavitve stika in upamo, da se bo to v prihodnje zgodilo. Odnos je načet, vendar je on legenda Barcelone," je dejal Laporta.

Možnosti, da bi se Messi še kot igralec vrnil v Barcelono, so sicer zelo majhne.
Možnosti, da bi se Messi še kot igralec vrnil v Barcelono, so sicer zelo majhne.
FOTO: Profimedia

Vprašali so ga tudi o nedavnem Messijevem obisku stadiona Camp Nou. "Vedel sem, da je v Barceloni, ker je argentinska reprezentanca igrala v bližini, o ostalem pa nisem vedel ničesar. Jasno je, da mora biti Messiju, če želi na stadion, to vedno omogočeno. To je njegov dom. In tako se je tudi zgodilo," je pojasnil Laporta.

Predsednik Barcelone je znova poudaril, da si Messi zasluži trajno priznanje na prenovljenem stadionu. "Leo si zasluži kip na Camp Nouu, tako kot ga imata Cruyff in Kubala."

Preberi še Messi nazaj v Barci? 'Komaj čakamo, da te spet vidimo'

Bo Ciria vrnil Messija domov?

Laportov protikandidat Marc Ciria pa svoje karte polaga prav na možnost, da bi legendarnega Argentinca vrnil v Barcelono, čeprav še ni razkril, v kakšni vlogi. Spomnimo, pred časom je Ciria zakupil enega od oglasnih prostorov v središču mesta in Messiju sporočil: "Komaj čakamo, da te spet vidimo."

Po njegovih besedah Messijevo slovo od kluba ni bilo takšno, kot bi si ga zaslužil – najboljši strelec v zgodovini Blaugrane je moral Camp Nou praktično čez noč zapustiti zaradi finančnih težav kluba.

"Od leta 2021 poudarjamo, da je bila ena največjih strateških napak v zgodovini kluba, da smo ga poslali stran. In od leta 2021 govorimo o nujnosti njegove vrnitve. Večina članov si želi znova doživeti navdušenje ob tem, da je najboljši igralec v zgodovini doma – tam, od koder mu nikoli ne bi bilo treba oditi," je nedavno povedal Ciria.

nogomet barcelona lionel messi joan laporta

Nenavaden prizor: vratar zadel galeba, kapetan pa ga je oživljal

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kako praznovati dan, ki ga ni?
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
zadovoljna
Portal
Olajšal mu je zadnje mesece življenja
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
To so mokasini, ki bodo hit letošnjega leta
To so mokasini, ki bodo hit letošnjega leta
vizita
Portal
Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla
Zakaj se pojavi nenadna vrtoglavica
Zakaj se pojavi nenadna vrtoglavica
Mentalna izčrpanost: znaki, ki jih ljudje najpogosteje ignorirajo
Mentalna izčrpanost: znaki, ki jih ljudje najpogosteje ignorirajo
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
cekin
Portal
Tabela: Toliko več bodo plačani poslanci v novem mandatu
Evropa ima vse večji premoženjski razkorak: kje so najbogatejši in kje najrevnejši?
Evropa ima vse večji premoženjski razkorak: kje so najbogatejši in kje najrevnejši?
Škandal: Zakaj so morali davkoplačevalci kriti razkošje princa Andrewa?
Škandal: Zakaj so morali davkoplačevalci kriti razkošje princa Andrewa?
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
moskisvet
Portal
Drama na 29. rojstnem dnevu zaradi zastrupitve s sušijem
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
dominvrt
Portal
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
V Mariboru še vedno opozorilo zaradi nevarnosti lomljenja vej in drevja
V Mariboru še vedno opozorilo zaradi nevarnosti lomljenja vej in drevja
okusno
Portal
Skrivnosti, zaradi katerih bo rižota postala vaša najboljša jed leta
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Božanska sladica s kremno in sočno sredico
Božanska sladica s kremno in sočno sredico
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543