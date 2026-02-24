Laporta ne skriva, da je njegov odnos z Messijem skrhan

Odnos med Joanom Laporto in Lionelom Messijem se po bolečem odhodu argentinskega zvezdnika iz kluba poleti 2021 še ni povsem zacelil. Predsednik Barcelone je to potrdil v intervjuju za Catalunya Radio, kjer je priznal, da je odnos načet, ter razkril, da ga Messi na podelitvi zlate žoge leta 2023 v Parizu ni želel pozdraviti, čeprav se mu je Laporta skušal približati.
"Moj odnos z Messijem ni več takšen, kot je bil. Prišlo je tudi do incidenta na podelitvi zlate žoge, ko sem ga šel pozdravit, pa je menil, da se ne bi smela pozdraviti. Od takrat je bilo nekaj poskusov ponovne vzpostavitve stika in upamo, da se bo to v prihodnje zgodilo. Odnos je načet, vendar je on legenda Barcelone," je dejal Laporta.
Vprašali so ga tudi o nedavnem Messijevem obisku stadiona Camp Nou. "Vedel sem, da je v Barceloni, ker je argentinska reprezentanca igrala v bližini, o ostalem pa nisem vedel ničesar. Jasno je, da mora biti Messiju, če želi na stadion, to vedno omogočeno. To je njegov dom. In tako se je tudi zgodilo," je pojasnil Laporta.
Predsednik Barcelone je znova poudaril, da si Messi zasluži trajno priznanje na prenovljenem stadionu. "Leo si zasluži kip na Camp Nouu, tako kot ga imata Cruyff in Kubala."
Bo Ciria vrnil Messija domov?
Laportov protikandidat Marc Ciria pa svoje karte polaga prav na možnost, da bi legendarnega Argentinca vrnil v Barcelono, čeprav še ni razkril, v kakšni vlogi. Spomnimo, pred časom je Ciria zakupil enega od oglasnih prostorov v središču mesta in Messiju sporočil: "Komaj čakamo, da te spet vidimo."
Po njegovih besedah Messijevo slovo od kluba ni bilo takšno, kot bi si ga zaslužil – najboljši strelec v zgodovini Blaugrane je moral Camp Nou praktično čez noč zapustiti zaradi finančnih težav kluba.
"Od leta 2021 poudarjamo, da je bila ena največjih strateških napak v zgodovini kluba, da smo ga poslali stran. In od leta 2021 govorimo o nujnosti njegove vrnitve. Večina članov si želi znova doživeti navdušenje ob tem, da je najboljši igralec v zgodovini doma – tam, od koder mu nikoli ne bi bilo treba oditi," je nedavno povedal Ciria.
