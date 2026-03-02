Messi le še dva zadetka oddaljen od mejnika 900

Nogometaši Inter Miamija, aktualni prvaki lige MLS, so bili na pragu drugega poraza v letošnji sezoni. Potem ko so konec februarja izgubili proti Los Angelesu, so po prvem polčasu z 0:2 zaostajali proti Orlando Cityju.

Nekaj upanja na preobrat je gostom z zadetkom vlil Mateo Silvetti, manj kot deset minut kasneje pa je Miami do izenačenja pripeljal Lionel Messi. 38-letnik je nato imel ključno vlogo tudi pri tretjem zadetku svoje ekipe, ko je v 85. minuti podal za zadetek Telasca Segovie, v 90. minuti pa je po odlično izvedenem prostem strelu zapečatil zmago Interja iz Miamija.