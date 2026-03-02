Naslovnica
Nogomet

Messi le še dva zadetka oddaljen od mejnika 900

Orlando, 02. 03. 2026 19.53 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Ž.Ž.
Lionel Messi je vknjižil svoj 898. zadetek v karieri.

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi dokazuje, da tudi pri 38 letih lahko še vedno čara na zelenici in ruši rekorde. Na tekmi ameriške lige MLS proti Orlando Cityju je dvakrat zadel, vknjižil je že svoj 897. in 898. zadetek v karieri ter Inter Miami popeljal do prve zmage v novi sezoni.

Lionel Messi je vknjižil svoj 898. zadetek v karieri.
Lionel Messi je vknjižil svoj 898. zadetek v karieri.
FOTO: Profimedia

Nogometaši Inter Miamija, aktualni prvaki lige MLS, so bili na pragu drugega poraza v letošnji sezoni. Potem ko so konec februarja izgubili proti Los Angelesu, so po prvem polčasu z 0:2 zaostajali proti Orlando Cityju.

Nekaj upanja na preobrat je gostom z zadetkom vlil Mateo Silvetti, manj kot deset minut kasneje pa je Miami do izenačenja pripeljal Lionel Messi. 38-letnik je nato imel ključno vlogo tudi pri tretjem zadetku svoje ekipe, ko je v 85. minuti podal za zadetek Telasca Segovie, v 90. minuti pa je po odlično izvedenem prostem strelu zapečatil zmago Interja iz Miamija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

S tem golom, že 898. v karieri, je Messi izenačil Pelejevih 70 doseženih zadetkov iz prostih strelov. Pred njima so le še Juninho Pernambucano (dosegel jih je 72), Roberto Dinamita (75) in Marcelino Carioca, ki je z 78 na vrhu lestvice.

Messi je na 90 tekmah v dresu Inter Miamija zbral 79 zadetkov in 44 podaj.

Lionel Messi je vknjižil svoj 898. zadetek v karieri.
Lionel Messi je vknjižil svoj 898. zadetek v karieri.
FOTO: Profimedia

"Je najboljši igralec, ki je kadarkoli igral ta šport. Je vodja in kot vodja navdihuje druge, a pogosto tudi sam potrebuje navdih. Ima sposobnost ustvarjanja priložnosti kot nihče drug, in prav to nam je omogočilo, da smo obrnili potek igre," je predstavo Argentinca komentiral trener Miamija Javier Mascherano.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Priložnost, da preseže mejnik 900 zadetkov na uradnih tekmah, bo Messi imel že v soboto, ko bo z Miamijem gostoval pri DC Unitedu.

nogomet inter miami lionel messi mls

Barcelona pred misijo nemogoče, Flick vztraja: Ne bomo se predali

KOMENTARJI1

Lock Down
02. 03. 2026 21.06
🐐
Odgovori
+0
1 1
