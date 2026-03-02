Messi le še dva zadetka oddaljen od mejnika 900

Nogometaši Inter Miamija, aktualni prvaki lige MLS, so bili na pragu drugega poraza v letošnji sezoni. Potem ko so konec februarja izgubili proti Los Angelesu, so po prvem polčasu z 0:2 zaostajali proti Orlando Cityju.
Nekaj upanja na preobrat je gostom z zadetkom vlil Mateo Silvetti, manj kot deset minut kasneje pa je Miami do izenačenja pripeljal Lionel Messi. 38-letnik je nato imel ključno vlogo tudi pri tretjem zadetku svoje ekipe, ko je v 85. minuti podal za zadetek Telasca Segovie, v 90. minuti pa je po odlično izvedenem prostem strelu zapečatil zmago Interja iz Miamija.
S tem golom, že 898. v karieri, je Messi izenačil Pelejevih 70 doseženih zadetkov iz prostih strelov. Pred njima so le še Juninho Pernambucano (dosegel jih je 72), Roberto Dinamita (75) in Marcelino Carioca, ki je z 78 na vrhu lestvice.
"Je najboljši igralec, ki je kadarkoli igral ta šport. Je vodja in kot vodja navdihuje druge, a pogosto tudi sam potrebuje navdih. Ima sposobnost ustvarjanja priložnosti kot nihče drug, in prav to nam je omogočilo, da smo obrnili potek igre," je predstavo Argentinca komentiral trener Miamija Javier Mascherano.
Priložnost, da preseže mejnik 900 zadetkov na uradnih tekmah, bo Messi imel že v soboto, ko bo z Miamijem gostoval pri DC Unitedu.
