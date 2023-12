Fifa razkrila finaliste za nogometaša leta: Mbappe, Messi in Haaland

Mednarodna nogometna zveza Fifa je razkrila tri finaliste v izboru za nogometaša leta 2023 oziroma tako imenovano nagrado The Best. To so Argentinec Lionel Messi, Francoz Kylian Mbappe in Norvežan Erling Haaland. Ti trije so bili letos že nominiranci za zlato žogo, ki jo je na koncu osmič dobil Messi.

Za najboljše so glasovali kapetani in selektorji reprezentanc, novinarji in navijači. Šestintridesetletni član Interja iz Miamija je bil že sedemkrat izbran za najboljšega na svetu, kar je rekord, tega pa lahko izboljša 15. januarja, ko bodo priznanja najboljšim podelili na slavnostni prireditvi v Londonu. Glavna konkurenta Lionelu Messiju, ki je to nagrado dobil tudi za leto 2022, ko je z Argentino postal svetovni prvak, sta izvrstna napadalca Paris Saint-Germaina, 24-letni Kylian Mbappe, ter Manchester Cityja, 23-letni Erling Haaland. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V ženski konkurenci so kandidatke za nagrado svetovni prvakinji Španki, 25-letna Aitana Bonmati in 33-letna Jennifer Hermoso, ter 18-letna Kolumbijka Linda Caicedo. V letu 2022 je nagrado dobila Španka Alexia Putellas, Bonmati pa je letos prejela zlato žogo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Fifa je poleg tega objavila tudi finaliste za najlepši gol leta oziroma t.i. nagrado Puškaš. Najlepše zadetke so dosegli član Brightona Julio Enciso proti Manchester Cityju, Botafogojev Guilherme Madruga proti Novorizontinu in Sportingov Nuno Santos proti Boavisti. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke