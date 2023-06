Prvič javno, zdaj že kot član Interja iz Miamija, je Lionel Messi spregovoril o sporu z delom navijačev PSG-ja, kluba, v katerem je preživel zadnji dve sezoni. "Moji klubski cilji so bili vedno enaki – osvojiti vse, kar se da. Kljub temu so se nekateri navijači po svetovnem prvenstvu, ki smo ga osvojili, do mene začeli vesti drugače," je svojo plat zgodbe pojasnil Argentinec. Ta bo na Floridi ostal vsaj do konca junija 2025.