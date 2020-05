Messi pojasnjuje: Ne dvomim v ekipo, a s takšno igro ne bomo prvaki

Messi je spregovoril tudi za drugi športni dnevnik iz Barcelone, Mundo Deportivo, ki ga je zanimalo njegovo mnenje o rojaku Lautaru Martinezu (Inter). Slednji naj bi bil poleti visoko na seznamu katalonskih želja. "Če sem pošten, nisem povsem dobro obveščen, če je že prišlo do pogajanj, nimam pojma," je povedal Messi. "Mislim pa, da sem že dejal, da je Lautaro navdušujoč napadalec, predvsem zato, ker je zelo kompleten: močen, dobro preigrava, zadeva, zna zadržati žogo ... A dobro, moramo počakati in videli bomo, kaj se bo na koncu zgodilo z njim in z drugimi imeni, ki se pojavljajo. Res pa je, da bo v tej aktualni situaciji vse malce bolj čudno tudi na tržišču, moramo biti pripravljeni in zadeti, da bi izboljšali to, kar imamo trenutno," je dodal Messi.

"Morda nam bo ta premor na koncu koristil, a počakati moramo, če se bodo tekmovanja, v katerih nastopamo, najprej sploh lahko nadaljevala. Nato bomo videli, na kakšni ravni smo in kako daleč lahko pridemo,"je časnik Sportcitiral kapetana Barcelone Lionela Messija.

Katalonci so zadnja meseca prekinitve vseh tekmovanj preživeli na vrhu ligaške lestvice, kjer imajo dve točki več od najhujšega tekmeca Real Madrida. Do ponovnega zagona Primere Division, kar želijo vodilni storiti do 12. junija, je sicer še kar nekaj ovir, ki jih morajo vodilni možje španskega nogometa preskočiti, da bi jim vlada dokončno prižgala zeleno luč.

'Nikoli nisem dvomil v ekipo'

Messi, ki ni skrival razočaranja nad nekaj slabšimi predstavami v februarju in marcu, je po marčevskem porazu na "el clasicu" na Santiagu Bernabeuu (2:0) celo dejal, da je s takšno igro naslov v Ligi prvakov nedosegljiv. V četrtkovem pogovoru za Sportje povedal še nekaj več.

"Rekel sem, da če bomo igrali tako kot na tistih nekaj zadnjih tekmah pred prekinitvijo nogometa, potem seveda ne bomo osvojili Lige prvakov. Nikoli nisem dvomil v ekipo, ki jo imamo, ne dvomim pa, da lahko osvojimo vse, kar še imamo na voljo, a ne s takšno igro,"je nekaj ostrih puščic v smeri soigralcev in novega trenerja Quiqueja Setiena, ki je na klop sedel kmalu po novem letu, spet usmeril Messi. Barcelona mora v Ligi prvakov sicer še odigrati povratno tekmo osmine finala proti Napoliju, s katerim je v Neaplju remizirala (1:1).

"Vsi imajo svoje mnenje in vsa mnenja gre spoštovati. Moje temelji na tem, da sem imel dovolj sreče, da sem več let igral v Ligi prvakov in vem, da je ni mogoče osvojiti s takšno igro," je še pribil Messi.