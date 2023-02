Messi: Mundial 2026? SP v ZDA, Kanadi in Mehiki se zdi daleč stran

"Ne vem," je odgovoril sedemkratni dobitnik zlate žoge za najboljšega na svetu za argentinski športni časnik Ole, ko so ga vprašali, ali bo zaigral na Copi Americi 2024 in na mundialu 2026. "Svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki se zdi daleč stran", je dodal Messi. "Rad igram nogomet in dokler sem v redu, v formi in se še vedno zabavam, bom to počel," je Lionel Messi dejal za časnik Ole. "Veliko je odvisno od tega, kako se bo razvijala moja kariera, kaj bom počel, od marsičesa," je izjavil prvi zvezdnik gavčev.