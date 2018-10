Barcelona želi podaljšati pogodbo, a že leta 2020 ji grozi slovo Messija

'Protišejkovska klavzula' Argentinski zvezdnik je pogodbo z Barco nazadnje podaljšal leta 2017, natančneje 25. novembra, ko je privolil v podaljšanje do leta 2021. Katalonci so po odmevnem odhodu brazilskega asa Neymarja v pogodbo vstavili tudi "protišejkovsko klavzulo", kot piše Mundo Deportivo, to je zvišanje odkupne klavzule na 700 milijonov evrov. Bogati lastniki Paris Saint-Germaina so lani izkoristili 222-milijonsko klavzulo v Brazilčevi pogodbi in ga odpeljali s Camp Noua ...

Messi je do danes že osemkrat podaljšal pogodbo s svojimi delodajalci, prvič se je to zgodilo že davnega leta 2005, še preden je eksplodiral na španski (in evropski) nogometni sceni. Takrat je kot 18-letnik podpisal novo pogodbo do leta 2010. Ko je pogodbo podaljšal zadnjič, je to storil do leta 2021, ko bo imel 34 let, odkupna klavzula pa je z 250 milijonov poskočila na (teoretično) nedosegljivih 700 milijonov.

