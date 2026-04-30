Nogomet

Messi najbolj len nogometaš na svetu? Na seznamu tudi Ronaldo in Mbappe

Ljubljana, 30. 04. 2026 16.53 pred 29 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Lionel Messi

Mednarodni nogometni observatorij je v zadnjih dneh dvignil veliko prahu z objavo seznama najbolj lenih nogometašev po njihovih merilih. Švicarski inštitut je na vrh umestil Lionela Messija, med imeni pa sta se znašla tudi Cristiano Ronaldo in Kylian Mbappe. Predvsem prisotnost veliko mlajšega Francoza je sprožila nov val dialoga o njegovi predanosti pri madridskem Realu.

Najbolj leni nogometaši po podatki CIAS-a
FOTO: X

Lionel Messi tudi v svojih najboljših letih ni veljal za igralca, ki ogromno preteče brez žoge. Je morda edini nogometaš, ki mu je to pomanjkljivost oprostil Pep Guardiola, ki od vseh svojih varovancev zahteva, da vsako tekmo naredijo ogromno kilometrov. Pri 38 letih tako ni nobeno presenečenje, da se je znašel na vrhu seznama najbolj lenih nogometašev na svetu, ki ga je pripravil Mednarodni nogometni observatorij (CIES). K prvemu mestu pripomore tudi dejstvo, da Argentinec že skoraj tri leta igra čez lužo, kjer nivo nogometa ni primerljiv z intenzivno igro, ki se igra na stari celini.

Drugi na seznamu je mnogim Slovencem poznani Artem Dzjuba, ki je naši izbrani vrsti zabil dva gola v kvalifikacijskem ciklusu za zadnje svetovno prvenstvo. 37-letni Rus trenutno igra za Akron Toljati v domačem prvenstvu. Isto stopnjo "lenobe" je zabeležil tudi Messijev največji karierni tekmec Cristiano Ronaldo, ki pri 41 letih še vedno redno igra v savdskem prvenstvu, na svoj nastop pa računa tudi na prihajajočem poletnem mundialu. Portugalec poleg naziva svetovnega prvaka lovi še 1000 kariernih zadetkov, s čimer bi postal prvi nogometaš v zgodovini, ki je presegel čarobno mejo štirimestne številke. Trenutno ima na računu 970 golov.

Cristiano Ronaldo
FOTO: Profimedia

Presenetljivo se je na neslavnem seznamu znašel tudi Kylian Mbappe, ki mu grozi nova sezona brez trofeje pri madridskem Realu. Pomanjkanje truda, ki ga kaže 27-letnik, je kamen spotike že praktično celo sezono. Vedno neprizanesljiva madridska publika je bila že nekajkrat upravičeno kritična do sicer odličnega Mbappeja, ki pa si je svojo epizodo v španski prestolnici zagotovo predstavljal drugače.

Med najbolj lenimi igralci se je znašel še en nogometaš, ki ga poznajo slovenski ljubitelji nogometa, predvsem našega državnega prvenstva. Govora je o Mirlindu Dakuju, ki je v Sloveniji branil barve Mure in nekaj časa veljal za enega najboljših napadalcev Prve lige. Albanski reprezentant trenutno igra v ruskem prvenstvu, kjer nosi dres Rubina iz Kazana.

najbolj leni nogometaši messi ronaldo mbappe daku

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Anion6anion
30. 04. 2026 17.22
Se strinjam. Vsi trije samo čakajo , da jim drugi podajo žogo, da lahko streljajo na gol. Vsak odvečen korak ali tek jim je odveč
