Messi najbolj len nogometaš na svetu? Na seznamu tudi Ronaldo in Mbappe

Lionel Messi tudi v svojih najboljših letih ni veljal za igralca, ki ogromno preteče brez žoge. Je morda edini nogometaš, ki mu je to pomanjkljivost oprostil Pep Guardiola, ki od vseh svojih varovancev zahteva, da vsako tekmo naredijo ogromno kilometrov. Pri 38 letih tako ni nobeno presenečenje, da se je znašel na vrhu seznama najbolj lenih nogometašev na svetu, ki ga je pripravil Mednarodni nogometni observatorij (CIES). K prvemu mestu pripomore tudi dejstvo, da Argentinec že skoraj tri leta igra čez lužo, kjer nivo nogometa ni primerljiv z intenzivno igro, ki se igra na stari celini.

Drugi na seznamu je mnogim Slovencem poznani Artem Dzjuba, ki je naši izbrani vrsti zabil dva gola v kvalifikacijskem ciklusu za zadnje svetovno prvenstvo. 37-letni Rus trenutno igra za Akron Toljati v domačem prvenstvu. Isto stopnjo "lenobe" je zabeležil tudi Messijev največji karierni tekmec Cristiano Ronaldo, ki pri 41 letih še vedno redno igra v savdskem prvenstvu, na svoj nastop pa računa tudi na prihajajočem poletnem mundialu. Portugalec poleg naziva svetovnega prvaka lovi še 1000 kariernih zadetkov, s čimer bi postal prvi nogometaš v zgodovini, ki je presegel čarobno mejo štirimestne številke. Trenutno ima na računu 970 golov.