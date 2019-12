Messi najboljši tudi po izboru časnika Guardian, Jan Oblak 24.

Potem ko so pri The Guardianurazkrili najboljše od 11. do 100. mesta, so v petek imenovali še najboljših deset nogometašev minule sezone. Na prvem mestu je pristal zvezdnik Barcelone Lionel Messipred dvema nogometašema, ki sta z Liverpoolom osvojila evropski naslov ‒ Nizozemcem Virgilom van Dijkom in Senegalcem Sadiom Manejem.

MESSI

Čeprav Messi v minuli sezoni ni osvojil ne Lige prvakov ne južnoameriškega prvenstva, je individualno tako izstopal, da je argentinski genij prepričljivo končal na vrhu izbora, so med drugim zapisali pri londonskem dnevniku in dodali, da je imel prav vsak od 239 glasovalcev Messija na seznamu najboljših. To je za 32-letnega Argentinca še peta nagrada The Guardianaza najboljšega nogometaša sezone.

'Skoraj brezhibne' predstave v dresu Atletica

V najboljši deseterici so pristali še Portugalec Cristiano Ronaldo(4./Juventus), Egipčan Mohamed Salah(5./Liverpool), Francoz Kylian Mbappe(6./Paris Saint-Germain), Poljak Robert Lewandowski(7./Bayern), Anglež Raheem Sterling(8./Manchester City), Brazilec AlissonBecker (9./Liverpool) in Nizozemec Frenkie de Jong(10./Barcelona). Jan Oblak, član Atletica Madrida, ki je bil lani v tem izboru na 27. mestu, je letos napredoval za tri mesta.

"Ko je Atletico odigral prvo pripravljalno tekmo za novo sezono, je kapetanski trak nosil Oblak, kar kaže na to, kakšen status si je ustvaril s svojimi skorajda brezhibnimi predstavami v petih sezonah," so v obrazložitvi pri 26-letnem Škofjeločanu zapisali Otočani. "Morda ni najbolj spektakularen, zagotovo ni najbolj vpadljiv, vsekakor pa je najbolj zanesljiv, miren vratar na svetu, ki brez velikega pompa prikazuje najbolj neverjetne obrambe."

Med stoterico je Oblak tretji najboljši vratar na svetu. Pred njim sta na 21. mestu le vratar Barcelone Marc-Andre ter Stegen ter vratar evropskega prvaka Liverpoola, Brazilec Becker, ki je deveti. Na lestvici "top 100" je ob Oblaku od Slovencev le še Ljubljančan Samir Handanović. Vratar milanskega Interja je pristal na 98. mestu.