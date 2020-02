Messi namignil, da bi utegnil igrati vse do 40. leta: Počutim se izjemno dobro

Ronaldo je pred časom dejal, da bi rad zrušil še kakšen rekord in igral vse do 40. leta.

Njegove dosežke očitno spremlja tudiLionel Messi, ki je letos v prvenstvu štirinajstkrat zatresel mrežo. Nad Portugalčevimi predstavami ni presenečen: "Nič neobičajnega ni, da še naprej trese mrežo. Je izjemno plenilski napadalec, rad zadeva gole in bo tako brez težav zadel na prav vsaki tekmi. Ima veliko dobrih napadalskih lastnosti," je v pogovoru za Mundo Deportivopoudaril Messi, ki bo letos dopolnil 33 let.

Oba nogometna zvezdnika dokazujeta, da leta nikakor niso ovira in se brez težav kosata z mlajšimi kolegi. Ronaldo je sicer pred časom upihnil 35. svečko in namignil, da bi rad igral vse do štiridesetega leta.

"Resnica je, da leta minevajo kot bi mignil, tega se niti sam kaj dosti ne zavedaš. Osebno se počutim izjemno dobro, bolje prejšnja leta. Morda se v zadetkih to ne izraža, vendar je toliko bolj očitno na fizičnem nivoju," je zagotovil Argentinec in se ob vprašanju, če to pomeni, da bo igral vse do štiridesetega leta, le namuznil: "Bomo videli, bomo videli."