Messi navdušil s prvencem v dresu novega kluba

Približno 21.000 gledalcev – vključno z zvezdniki, kot so LeBron James, Serena Williams, Gloria Estefan, Tua Tagovailoa, Becky G in Kim Kardashian – je čakalo do 54. minute tekme, preden je Lionel Messi stopil v igro. Do sedaj je namreč z novo sredino opravil le tri treninge.

V 94. minuti pa so gledalci prišli na svoj račun in padli v delirij, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ko je Messi s kakšnih 20 metrov z levico dosegel zmagoviti gol. "Velike stvari se bodo zgodile. Čutim isto željo, kot sem jo vedno imel kot tekmovalec, in želim zmagovati ter pomagati rasti Miamiju," je dejal 36-letni Messi ob svoji predstavitvi prejšnji teden.