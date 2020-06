Messi ne bo odšel: pri Barceloni še vsaj eno sezono

Po pogodbi, ki jo je Lionel Messi leta 2017 nazadnje podpisal z vodstvom Barcelone, bi mu leto pred iztekom medsebojnega sodelovanja klub moral dovoliti slovo brez odškodnine, če bi Argentinec to seveda želel. To klavzulo bi lahko kapetan in najboljši strelec kluba izkoristil do konca prejšnjega meseca, s ponedeljkovim vstopom v mesec junij pa se ni zgodilo nič pretresljivega. 32-letnik v skladu s pričakovanji ostaja na Camp Nouu, na katerega ga veže še enoletna pogodba, medtem ko so se pogajanja za podaljšanje sodelovanja vrstila že pred aktualno "koronakrizo", a niso prinesla uspešnega zaključka.

Več virov v klubu je za ESPN potrdilo, da je bil sicer datum izteka klavzule v Messijevi pogodbi 30. maj, kar bi se skladalo s finalom Lige prvakov, ki bi ga moral v soboto gostiti Istanbul, a je že nekaj časa jasno, da se bo evropska sezona v najboljšem primeru zaključila konec avgusta. Španski dnevnik El Pais je septembra sicer kot prvi razkril obstoj omenjene klavzule, ki je med navijače Barcelone vnesla nemalo nemira. Katalonci sicer v turbulentni sezoni, ki je odnesla tudi trenerja članov Ernesta Valverdeja, vodijo v španskem prvenstvu, medtem ko se je predsednik Josep Maria Bartomeuzapletel v številne škandale. Mediji so ga obtoževali tudi za vodenje kampanje proti igralcem z namenom reševanja lastnega ugleda, pojavljale pa so se skrbi, da bi nezadovoljstvo nad klubskim vodstvom (nasprotoval je tudi menjavi Valverdeja) lahko privedlo do tega, da bi Messi zapustil Barco.

(Tudi) pri Manchester Cityju spremljali razvoj dogodkov

"Messi si je po vsem tem, kar je dal klubu, prislužil pravico, da lahko izbere, kaj želi narediti v prihodnje,"se je pred meseci glasil komentar Gerarda Piqueja. ESPNdodaja, da je stanje v Barceloni podrobno spremljalo več klubov, tudi Manchester City, ki ga vodi nekdanji vezist, kapetan in trener Barcelone Josep Guardiola. Viri so za ESPNsicer zatrdili, da so bili vodilni pri katalonskemu klubu "ves čas prepričani", da bo Messi ostal. Ne gre pozabiti niti na njegovo spletno prerekanje s športnim direktorjem Ericom Abidalom, medtem ko je vodstvo kluba okrcal tudi ob oznanitvi, da bodo igralci sprejeli 70-odstotno znižanje plač zaradi pandemije novega koronavirusa.

"Presenetljivo je, da se znotraj kluba izvajajo pritiski na igralce, ko pa smo to že od samega začetka (znižanje plač, op. a.) želeli storiti,"je takrat objavil Messi. Nogometaš, ki bo konec junija proslavil 33. rojstni dan, je sicer večkrat ponovil, da želi kariero končati pri Barceloni, čeprav je že nekajkrat namignil tudi, da bi rad zaigral tudi za Newell's Old Boyse iz domačega Rosaria.

Januarja nov pomemben mejnik trenutne pogodbe

"Rad imam Barcelono, a res pogrešam Rosario,"je februarja za Mundo Deportivopovedal Messi. "To (Barcelona, op. a.) je moj dom, tu sem preživel več časa kot v Argentini. Rad imam Barcelono, to, kjer živim, res pa uživam v tem, s čimer se preživljam."

Od prihoda v katalonsko metropolo in podpisa prve profesionalne pogodbe leta 2005, ko je postal polnoleten, je že osemkrat podaljšal pogodbo, odkupna klavzula je od tedaj narasla že do 700 milijonov evrov. V zadnjem letu mandata predsednika Bartomeua se bo verjetno odvil obupen poskus podaljšanja pogodbe z napadalcem, ki bi se januarja (če ne bo prišlo do zamika prestopnih rokov) lahko že neovirano pogajal z morebitnimi novimi delodajalci.

Bartomeu je sicer že napovedal, da želi Messiju in njegovemu agentu ter očetu Jorgeju Horaciu Messiju predstaviti doživljenjsko pogodbo, kakršno je svojčas podpisal tudi legendarni španski vezist Andres Iniesta. S 627 goli je Messi daleč najboljši strelec v zgodovini kluba, zbral je tudi 718 nastopov, v tem pogledu pa ga trenutno še prekaša Xavi Hernandez(767), tudi sam legendarni vezist kluba in španske reprezentance.