Messi: Ne bom igral na prihodnjem svetovnem prvenstvu

Lionel Messi je razkril, da ne namerava igrati na svetovnem prvenstvu leta 2026. Njegov zadnji nastop za argentinsko reprezentanco je tako bil v finalu novembra 2022, ko je z zmago nad Francijo svojo državo po sušnih letih znova popeljal do velike lovorike. Sedemkratni dobitnik zlate žoge je s svojimi izjemnimi predstavami pomagal Argentini in v svojo zbirko dodal še ta tako željeni naslov.

Naslov, ki ga je bržkone popeljal do največjega vseh časov. Ko so ga novinarji vprašali, če bo mednarodno kariero podaljšal do prihajajočega prvenstva, pa je odgovoril: "Mislim, da ne. To je bilo moje zadnje svetovno prvenstvo. Bom sicer videl, kako se bodo stvari odvijale, toda najverjetneje ne." Argentinski selektor Lionel Scaloni si najbrž želi 35-letnika v svojih vrstah, da bi jim lahko pomagal pri obrambi naslova, toda: "Vrata so mu vedno odprta, toda če se ne bo odločil, bomo poiskali alternativo. Prva stvar je seveda ta, da se tja kvalificiramo."