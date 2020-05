Messi: Ne nogomet ne življenje ne bosta več enaka kot pred pandemijo

Sijajnega Argentinca še najbolj boli dejstvo, da se mnogi ljudje niso uspeli posloviti od svojih najbližjih, ki so v minulih mesecih izgubili bitko z novim koronavirusom.



"Na prvo žogo deluje kot nočna mora, a pandemija, predvsem pa posledice, ki jih bomo čutili zaradi nje, bodo velike in hude. Najbolj me je prizadelo, da se nihče od nas ni mogel posloviti od svojcev ali prijateljev, in to je nekaj, kar nas je vse skupaj zelo presenetilo ter v isti sapi razočaralo. Nočem niti pomisliti, kakšen je to občutek, ko ti praktično čez noč umre nekdo od bližnjih zaradi virusa, za katerega praktično do včeraj še nisi slišal. To boli," je v pogovoru za El Pais dejal Lionel Messi in priznal, da se bo vsaj na začetku zelo težko privaditi na novo realnost.