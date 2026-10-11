Messi ni čustveno izpraznjen po slovesu od gavčev: gola za utrditev kralja strelcev v MLS

Lionel Messi je v tej sezoni za Miami dosegel že 23 golov, kar ga je postavilo na vrh lestvice strelcev MLS. Zmaga je bila še posebej pomembna za Messijevo ekipo, ki je pred reprezentančnim premorom v desetih tekmah dosegla le eno zmago.

S to zmago je Inter Miami ohranil drugo mesto v vzhodni konferenci za Nashvillom in ostaja na poti v končnico. Poraz bi ekipo pripeljal do padca na peto mesto. Vodilni v ligi Nashville je na gostovanju v Austinu zmagal s 4:1.

Lionel Messi FOTO: AP

Od Slovencev v MLS je priložnost za igro dobil le David Brekalo. Osrednji branilec je ob zmagi Orlanda s 3:2 proti Columbusu odigral 83 minut. Gol in podajo je za Orlando prispeval Antoine Griezmann. Žan Kolmanič (Austin) in Mitja Ilenič (New York City) zaradi poškodbe oz. bolezni nista bila v kadru svojih ekip, kot tudi ne Markus Cimermančič pri Torontu. Slednji je prejšnji teden debitiral za slovensko reprezentanco do 21 let.