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Nogomet

Messi ni čustveno izpraznjen po slovesu od gavčev: gola za utrditev kralja strelcev v MLS

Miami, 11. 10. 2026 09.22 pred 17 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
Lionel Messi

Lionel Messi je navdušil svoje navijače v ameriški nogometni ligi MLS le nekaj dni po poslovilni tekmi od argentinske reprezentance. Štiri dni po čustvenem slovesu v domovini je Messi dvakrat zadel v dresu Interja iz Miamija proti DC Unitedu za zmago s 4:0. Dva gola je prispeval tudi njegov prijatelj Luis Suarez.

Lionel Messi je v tej sezoni za Miami dosegel že 23 golov, kar ga je postavilo na vrh lestvice strelcev MLS. Zmaga je bila še posebej pomembna za Messijevo ekipo, ki je pred reprezentančnim premorom v desetih tekmah dosegla le eno zmago.

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S to zmago je Inter Miami ohranil drugo mesto v vzhodni konferenci za Nashvillom in ostaja na poti v končnico. Poraz bi ekipo pripeljal do padca na peto mesto. Vodilni v ligi Nashville je na gostovanju v Austinu zmagal s 4:1.

Lionel Messi
Lionel Messi
FOTO: AP

Od Slovencev v MLS je priložnost za igro dobil le David Brekalo. Osrednji branilec je ob zmagi Orlanda s 3:2 proti Columbusu odigral 83 minut. Gol in podajo je za Orlando prispeval Antoine Griezmann. Žan Kolmanič (Austin) in Mitja Ilenič (New York City) zaradi poškodbe oz. bolezni nista bila v kadru svojih ekip, kot tudi ne Markus Cimermančič pri Torontu. Slednji je prejšnji teden debitiral za slovensko reprezentanco do 21 let.

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LeoMalvinero
11. 10. 2026 09.42
⚡ Brezčasni 🧙‍♂️ Messi🐐 ❕ ✊
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