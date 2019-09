Messi: Nisem prepričan, ali so storili vse za vrnitev Neymarja

V obširnem intervjuju za katalonski športni časnik Sport se je Lionel Messi dotaknil številnih tem. Med drugimi je spregovoril tudi o največji prestopni sagi letošnjega poletja in v zvezi s tem izrazil močan dvom, da klubsko vodstvo evropskega klubskega prvaka izpred štirih let ni storilo vse za vrnitev brazilskega superzvezdnika Neymarja.



Za nameček so se v zadnjih dneh pojavile tudi govorice, da glavni zvezdnik Barcelone ne želi podaljšati obstoječe pogodbe, ki mu poteče konec junija 2021, kar je 32-letnik iz Rosaria odločno zanikal. "To so smešne insinuacije. Denar in razne pogodbene klavzule meni ne pomenijo absolutno ničesar. Najpomembnejši je projekt, ideja, kako priti do izpolnitve začrtanih ciljev in želja. Kar se pogajanj o podaljšanju pogodbe tiče, je vse v rokah mojega očeta. Še več: o tej temi se sploh nisva pogovarjala," je odločno poudaril Messi, ki pravi, da je bil nekoliko slabši uvod v novo sezono domače La lige pričakovan. "Glede na vse težave s poškodbami smo še dokaj dobri. V nadaljevanju bo potrebno prestaviti v prestavo ali dve višje in začeti kazati obraz iz lanske sezone. ne le v domačem prvenstvu in pokalu, temveč tudi v elitni Ligi prvakov. Do zaključka kariere bi si želel vsaj še enkrat dvigniti lovoriko za zmago v tem tekmovanju, a je konkurenca v zadnjih sezonah tako močna, da je preprosto nemogoče napovedati zmagovalca," je realen kapetan argentinske nogometne izbrane vrste, ki je konkretneje ocenil kakovost največjih tekmecev v novi sezoni tako v Španiji kot v najelitnejšem klubskem tekmovanju na svetu.