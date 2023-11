Messi o potencialnem povratku v Barcelono: Nikoli več ne bom igral v Evropi

"Bila je zelo dobra bitka na športni ravni. Najino rivalstvo naju je hranilo, ker sva oba zelo tekmovalna. Tudi on ( Cristiano Ronaldo ) je vedno želel osvojiti vse. To je bilo zelo dobro obdobje za naju in vse, ki imajo radi nogomet. Mislim, da si zasluživa veliko zaslug, ker sva bila tako dolgo v samem vrhu. Zelo težko je ostati pri vrhu deset, petnajst let zapored. Mislim, da so vsem, ki so naju spremljali ostali odlični spomini," je o Portugalcu, ki je v svoji karieri to prestižno nagrado osvojil petkrat, dejal legendarni Argentinec.

Zdaj oba v pozni jeseni njunih nogometnih karier kruh služita daleč od Evrope. Ronaldo v Savdski Arabiji počne to kar je vedno, zabija gole. Na drugi strani sveta Lionel Messi v Miamiju navdušuje Američane, ki so z njegovim prihodom ugotovili, da je tudi nogomet ali "soccer", kot so se ga odločili poimenovati lahko "kul". A to sprva ni bil Messijev načrt. "Moja prva zamisel je bila povratek domov in ponovno igranje v Barceloni, kjer bi se tudi upokojil, kot sem vedno želel. To ni bilo mogoče," je še enkrat znova potrdil to, kar je bilo jasno že lep čas.

Dodal je, da je pred odhodom v Miami na mizi imel številne ponudbe klubov iz Evrope in Savdske Arabije. Po zavrnitvi Barcelonine ponudbe, pa je bila končna odločitev po njegovih besedah zelo lahka. "Z veseljem smo sprejeli to odločitev, ker se tu počutimo dobro. Zdaj bolj uživam v vsakdanu z družino, kot sem nekoč. Veliko več stvari lahko počnemo skupaj in zdaj z ženo ter otroki lahko preživim več trenutkov, ki sem jih prej zamudil."