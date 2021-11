Messi o sedmi zlati žogi: Brez Cope Americe bi jo težko osvojil

"Navdušen sem, ne naveličam se ponavljati, toda velik del pri tej nagradi je imela Copa America. In ta nagrada je bolj ekipna kot individualna, je nekaj, kar smo osvojili kolektivno. Brez Cope Americe ne vem, ali bi lahko osvojil še sedmo zlato žogo," na soigralce iz argentinske reprezentance ni pozabil presrečni Messi. Ta sicer po osvojeni Copi Americi še ni v pravi formi, v PSG-ju se za zdaj ne znajde najbolje, niti ne deluje pretirano motiviran na igrišču. Tudi zato so mu mnogi očitali, da je nagrado prejel neupravičeno ter da bi jo tokrat moral prejeti izvrstni poljski nogometaš Robert Lewandowski , ki se je tokrat moral 'zadovoljiti' z nagrado za najboljšega napadalca.

Da je poljski napadalec imel izvrstno sezono oz. leto, priznava tudi Argentinec sam. "Mislim, da je imel izjemno leto, vsako leto je boljši in dokazuje, da je izjemen napadalec. Zlato žogo lahko osvoji prihodnje leto, glede na to, kako mu gre, poleg tega je v izjemnem klubu," je novinarjem pojasnjeval Messi. "Že vrsto let igra na spektakularni ravni in prihodnje leto se bo zagotovo spet potegoval za zlato žogo," je prepričan Argentinec.

Messi se zaveda, da ravno trofejna pretekla sezona zanj ni bila. Barcelona, v kateri je igral do letošnjega poletja, je namreč hitro končala pot v izločilnih bojih Lige prvakov (že v 1/16 finala), ostala je tudi brez La Lige (šele tretje mesto), osvojila pa je Kraljevi pokal. A Messijeva zlata žoga je povezana s Copo Americo, prvo osvojeno za Lionela Messija, ki nikoli ni skrival, da mu ta trofeja pomeni zares veliko. Spomnimo: Messi je bil izbran za najboljšega nogometaša Cope Americe 2021, bil je tudi najboljši strelec s štirimi zadetki. A velikega finala ni odločil on, pač pa njegov zdajšnji soigralec pri PSG-ju Angel Di Maria.

Messi je osvojil še sedmo zlato žogo in tako postavil rekord, ki ga bo zelo težko zrušiti. "Ne vem, ali bo kdo presegel sedem zlatih žog ali ne. Vedno se pojavi nekdo, ki ruši rekorde, saj vendarle za to obstajajo. Ne vem, ali bo ta rekord zrušen, toda zagotovo je nekaj impresivnega, da mi je uspelo," je priznal Lionel Messi, ki je prvič v karieri zlato žogo prejel v mestu, v katerem prebiva, torej v Parizu. "Zelo sem vesel, da sem v Parizu in da se bom lahko boril za vse lovorike in se znova potegoval za nagrado," je še dodal Argentinec. In zagotovo je pri zlati žogi pomagalo tudi to, da je Messi zdaj član francoske ekipe, saj nagrado podeljuje francoska revija France Football.