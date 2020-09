Messi ob slovesu Suareza znova nad klub: Nisi si zaslužil tega

Luis Suarez ni skrival čustev na poslovilni novinarski konferenci v Barceloni, ki mu jo je v četrtek omogočilo vodstvo kluba. Čeprav se ni neposredno lotil predsednika Josepa Marie Bartomeua , ki mu je navdušeno ploskal ob strani, je z nekaj (ne)posrednimi izjavami in odgovori na novinarska vprašanja vnovič potrdil, da se poslavlja v vse prej kot rožnatih odnosih. Tako je moč dan po njegovem slovesu razbrati tudi iz objave na družbenih omrežjih, ki jo je v petek spisal njegov dobri prijatelj in kapetan članske ekipe Lionel Messi .

'V tem trenutku me več ne preseneča prav nič'

"Mislil sem si, kako bo, a danes me je ob prihodu v slačilnico udarila resnica,"je zapisal Messi."Kako težko bo, ko se z vami ne bom družil iz dneva v dan, tako na igriščih kot izven njih. Zelo vas bomo pogrešali. Veliko let, veliko matejev (čajev, op. a.), kosil, večerij ... Veliko reči, ki se ne bodo nikoli pozabile, vse dni skupaj. Čudno te bo videti v drugem dresu, še bolj pa se pomeriti s tabo. Zaslužil bi si, da bi se od tebe poslovili tako, kot bi se morali: kot od enega najpomembnejših igralcev v zgodovini kluba, ki je dosegel pomembne reči ne le ekipno, temveč tudi posamično, ne pa, da so te vrgli ven tako, kot so te. A v tem trenutku me več ne preseneča prav nič. Želim ti vse najboljše pri novem izzivu. Zelo te imam rad, vas imam rad. Se vidiva kmalu, prijatelj,"je dodal Messi.

Dnevnik ASje na svoji spletni strani zapisal, da je sodelovanje Messija in Suareza močno presegalo 13 osvojenih naslovov pri Barceloni, ki sta se jih veselila v šestih skupnih letih na Camp Nouu. Drug drugemu sta bila v veliko oporo na igriščih in izven njih, z odhodom "Lucha" in čilskega vezista Artura Vidala, ki mu je Messi prav tako posvetil daljšo objavo na družbenih omrežjih, pa je Argentinec "ostal brez dveh velikih prijateljev v slačilnici", je zapisal AS. To pa je nov "udarec", dodajajo, potem ko se je sezona že začela z odmevnim prerekanjem z vodstvom kluba, od katerega je Messi v famoznem priporočenem pismu zahteval, da mu dovoli oditi brez odškodnine.

"Zanimivo je, da je Argentinec želel oditi, Urugvajec pa ostati. Na koncu je imela prihodnost za oba pripravljeno povsem nasprotno usodo," je dodal AS.