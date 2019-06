Messi optimističen: Sedaj boste videli drugačno Argentino

Argentinska nogometna reprezentanca je z goloma Lautara Martineza in Sergia Agüera premagala Katar in se vendarle uvrstila v izločilne boje južnoameriškega prvenstva. Že vrsto let je reprezentanca, ki je dvakrat osvojila naslov svetovnih prvakov, na udaru predvsem zaradi dejstva, ker za njih igra eden najboljših nogometašev na svetuLionel Messi, a rezultatov ni. Dva zaporedna poraza v finalih Cope Americe proti Čilu, poraz v finalu svetovnega prvenstva leta 2014 proti Nemčiji, so bili dovolj, da se je te generacije nogometašev 'prijel' vzdevek večnih poražencev.

Tudi na letošnji izvedbi južnoameriškega prvenstva so bili blizu novi blamaži, a so se vendarle prebili v izločilne boje in sedaj obljubljajo, da se bodo borili do konca in poskušali osvojiti 15. naslov, s katerim bi se na vrhu večne lestvice izenačili z Urugvajem. "Pomembno je, da ostajamo v igri za osvojitev Cope. Pomembno je, da smo se uvrstili v izločilne boje," je uvodoma dejal Messi, ki z reprezentanco ne dosega rezultatov, kakršne zadnje desetletje niza v dresu Barcelone. "To je pomembna zmaga, ki nam bo dala prepotrebno samozavest za nadaljevanje. Sedaj boste videli drugačno Argentino, saj se sedaj začenja povsem novo tekmovanje. Ta zmaga nas je naredila močnejše in nam pomagala, da kot moštvo še napredujemo," je nadaljeval Messi, ki je na letošnjem prvenstvu dosegel en gol.

"Težko je igrati tovrstne tekme, ko veš, da moraš nujno zmagati, če ne si končal z nastopi. Toda mislim, da smo igral dobro in si zaslužimo napredovanje v četrtfinale,"je še dodal Messi. Podobnega mnenja je bil po tekmi strelec drugega gola za Argentino Sergio Agüero."Na mojo srečo se je trener odločil, da mi ponudi priložnost od prve minute in jaz sem mu poplačal zaupanje z golom in z dobrim sodelovanjem v napadu z Messijem in Martinezom," je dodal Agüero, ki se je že ozrl proti naslednjemu nasprotniku, ki Argentince čaka v četrtfinalu. Dvakratni svetovni prvaki se bodo namreč za polfinalno vstopnico pomerili z reprezentanco Venezuele. V primeru uspeha jih v polfinalu najbrž čakajo večni tekmeci Brazilci, ki svojega nasprotnika v četrtfinalu sicer še čakajo. "So izjemno zahteven nasprotnik, ki vse stavi na igro iz protinapadov. Moramo biti pazljivi in se pametno lotiti tekme,"zaključi Agüero.

