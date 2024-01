Messi osmič najboljši na svetu po izboru Fife

Najboljši igralec na prireditvi, na kateri so se s posebnim videom spomnili tudi nedavno preminulih legend Angleža Bobbyja Charltona , Brazilca Maria Zagalla in Nemca Franza Beckenbauerja , je postal Lionel Messi , potem ko je decembra 2002 Argentino popeljal do naslova svetovnega prvaka.

Med dekleti je slavila Aitana Bonmati , vezistka je ob zmagi na zadnjem svetovnem prvenstvu postala najboljša strelka turnirja in v glasovanju dobila 52 točk. Sledili sta Kolumbijka Linda Caicedo s 40 in Španka Jennifer Hermoso z 38.

Najboljša trenerka v ženski konkurenci je bila selektorica Anglije, Nizozemka Sarina Wiegman , ki je to priznanje osvojila že četrtič, drugo in tretje mesto sta zasedla strateginja Chelseaja Emma Hayes in trener ženske ekipe Barcelone Jonatan Giraldez .

Najboljši trener v moški konkurenci je bil Španec Pep Guardiola , ki je uspešno sezono z Manchester Cityjem kronal z osvojitvijo lige prvakov. Guardioli sta v glasovanju sledila Italijana Luciano Spaletti , ki je Napoli pripeljal do italijanskega naslova, in trener Interja Simone Inzaghi .

Priznanje za najboljšo vratarko je dobila Angležinja Mary Earps , in sicer drugič zapovrstjo. V konkurenci sta bili še Španka Catalina Coll in Avstralka Mackenzie Arnold .

Priznanje za fair play je dobila brazilska reprezentanca, ko je na prijateljski tekmi z Gvinejo junija 2023 igrala v zanje nekonvencionalnih črnih dresih v podporo soigralcu Viniciusu Juniorju, ki je bil pred tem kot igralec madridskega Reala tarča rasističnih žaljivk.

Nagrada za navijača leta je pripadla Argentincu Hugu Danielu "Totu" Iniguezu, ki je poskrbel za viralne posnetke, ko je med tekmo njegova Colona Santa Feja proti Barracasu Centralu hranil svojega dvomesečnega sina.

Objavili so tudi najboljši enajsterici v moški in ženski konkurenci. V moški, glasovali so izključno nogometaši, so vratar Belgijec Thibaut Courtois, branilci Angleža John Stones in Kyle Walker ter Portugalec Ruben Dias, vezisti Portugalec Bernardo Silva, Anglež Jude Bellingham in Belgijec Kevin De Bruyne ter napadalci Norvežan Erling Haaland, Francoz Kylian Mbappe, Argentinec Lionel Messi in Brazilec Vinicius Junior.

Najboljšo žensko enajsterico pa sestavljajo vratarka Angležinja Mary Earps, branilke Angležinji Lucy Bronze in Alex Greenwood ter Španka Olga Carmona, vezistke Angležinji Ella Toone in Keira Walsh ter Španka Aitana Bonmati in napadalke Angležinji Lauren James ter Alessia Russo, Američanka Alex Morgan in Avstralka Samantha Kerr.

"Kvalifikacijsko" obdobje za ženske nagrade je veljalo obdobje med 1. avgustom 2022 in 20. avgustom 2023, za moške pa med 19. decembrom 2022 in 20. avgustom 2023.