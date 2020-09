Messi ostaja kapetan, Koeman dokončno 'prečrtal' Suareza

Pred sobotno prijateljsko tekmo z Gimnasticom iz Tarragone, ki bo prva preizkušnja za nogometaše Barcelone po zaključku minule sezone, novi trener članske ekipe Kataloncev Ronald Koemanna seznam igralcev ni uvrstil urugvajskega napadalca Luisa Suareza. To je po poročanju spletne strani madridskega športnega dnevnika AS"definitiven" znak, da Koeman tretjemu najboljšemu strelcu v zgodovini kluba daje proste roke pri izbiri novega delodajalca. Po nekaterih informacijah si Suarezovega slovesa bolj želi vodstvo kluba kot Koeman, potem ko so se mediji že kmalu po njegovi predstavitvi v novi vlogi razpisali o tem, da je v kratkem telefonskem pogovoru napadalcu povedal, da nanj ne bo računal. Med izbranci za sobotni obračun s katalonskim tekmecem ni niti čilskega vezista Artura Vidala, ki naj bi v kratkem okrepil milanski Inter.

Na seznamu igralcev je tudi Lionel Messi, za katerim je nekaj turbulentnih tednov, kljub vsega nekaj treningom pod novim vodstvom pa naj bi zaigral že v soboto zvečer, kot tudi Philippe Coutinho, ki se je vrnil s posoje pri Bayernu. Še bolj zanimiva informacija kot Koemanov seznam je pred večerno tekmo druga (uradno) potrjena novica, da 33-letni argentinski zvezdnik Messi, ki je s klubom v karieri že osvojil kar 34 naslovov, ostaja kapetan. Drugi, tretji in četrti kapetan, kakor je vse od slovesa legendarnega kapetana Andresa Inieste,ostajajo Sergio Busquets, Gerard Piqueter Sergi Roberto, kar najbrž prav tako dokazuje, da Koeman nanje v prihajajoči sezoni še kako računa, čeprav so se prihodnosti vseh omenjenih znašle pod velikim vprašajem po katastrofalnem zaključku sezone v Ligi prvakov, ko je bil od Barce v četrtfinalu boljši Bayern (2:8).

Nihče ni želel novega 'požara'

"Klub ni želel še več požarov. Tega si ni želel niti Koeman, ki je kapetane imenoval na lastno pest. Tega si ni želel niti Messi, ki bi lahko kapetanski trak zavrnil in s tem začel celo vrsto sumničenj v slačilnici, ki ji nedavno (Messijevo, op. a.) sporočilo o tem, da klub nima nikakršne vizije, ni niti slučajno godilo,"je na svoji spletni strani zapisalAS, ki se je spomnil na številne težke besede, ki jih je v zadnjem času na račun klubskega vodstva in predvsem predsednika Josepa Marie Bartomeuaizrekel Messi.

A kljub temu mu bo levo nadlahtnico še naprej krasil kapetanski trak, to je po mnenju časnika AS znak, da želijo na Camp Nouu "sprostiti napetost", kar je bilo razvidno že ob Messijevem povratku na treninge. Prišel je prvi in kot prvi tudi izbral treniranje na proste dni, klub pa s pohvalami na njegov račun prek družbenih omrežij ne skopari.

"Nihče ne bo pozabil zgodovinske nevihte, ki se je razbesnela 25. avgusta, ko je v javnost pricurljalo, da je Messi poslal priporočeno pismo Barci, v katerem je potrdil, da bo pogodbo enostransko razdrl s pomočjo klavzule, za katero je na koncu postalo jasno, da ni bila uporabna. Navijači Barcelone so bili dva tedna v šoku. Kljub temu so v zadnjih sedmih dneh vpleteni odločeni, da bodo poskusili zabrisati te spomine. Navzven jim to, zahvaljujoč tovrstnim potezam, uspeva. Druga stvar pa je, kaj se dogaja v slačilnici, ki ima, v tem trenutku, še vedno istega kapetana,"še opozarja AS.

V soboto zjutraj je z novimi soigralci vadil tudi reprezentant Bosne in Hercegovine Miralem Pjanić, ki je v katalonsko prestolnico zaradi pozitivnega testa na okužbo z novim koronavirusom iz vrst torinskega Juventusa prišel s 14-dnevno zamudo: